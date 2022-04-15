مؤتمر توخيل: لوكاكو جاهز لمواجهة كريستال بالاس.. ونشعر بالمرارة بعد هزيمة ريال مدريد

مازال يشعر الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي بمرارة وداع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد وذلك قبل مواجهة كريستال بلاس، بعد غد الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وودع تشيلسي دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من ريال مدريد بنتيجة (5-4) في مجموع المباراتين، ضمن الدور ربع النهائي للمسابقة.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كريستال بلاس: "قدمنا أداءً رائع أمام ريال مدريد، وكنا نشعر بالأحقية في التواجد في نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، مازلنا نشعر بالمرارة عقب وداع المسابقة".

وأضاف مدرب تشيلسي: "لدينا مباراة كبيرة في ويمبلي يوم الأحد تختلف كليا عن مباريات الدوري، سنواجه فريق يقدم نتائج مميزة، ودائما مباريات خروج المغلوب تحمل دوافع مختلفة".

وعن كونور جالاجر لاعب الفريق المعار لكريستال بالاس: "حظيت بفرصة التحدث معه ورأيت إحباطه، التقينا منذ عدة أسابيع بعد التوقف الدولي، وتحدثنا واعتذرت له لأنني أعرف كم هو تنافسي".

وأوضح في نفس الشأن "هذا هو الأمر، نحن نلعب لعبة والقواعد واضحة ثم خرج معارا، أستطيع تفهم إحباطه".

وكشف توخيل عن جاهزية المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لخوض مواجهة كريستال بالاس وقال: "بن تشيلول وكالوم خارج المباراة، لوكاكو عاد للمران بالأمس وبات جاهزا".

ويلتقي تشيلسي أمام كريستال بلاس، فيما يواجه مانشستر سيتي منافسه ليفربول في نصف النهائي الآخر من كأس الاتحاد الإنجليزي.