كاف يختار كالو وراديبي لسحب قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2023

الخميس، 14 أبريل 2022 - 14:57

كتب : محمد عبد العظيم

كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الممثلين الذين سيسحبون قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويجري كاف قرعة مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الثلاثاء المقبل بمشاركة 48 منتخبا يتم تقسيمها على 12 مجموعة وتضم كل واحدة منها 4 فريق.

وأصدر كاف بيانا للكشف عن مساعدي القرعة، وجاء البيان كالآتي:

أخبار متعلقة
مصدر من كاف لـ في الجول: 4 اتحادات طلبت تأجيل تصفيات أمم إفريقيا.. وقرار مرتقب مصدر من كاف لـ في الجول: كوت ديفوار طلبت استضافة قرعة تصفيات أمم إفريقيا.. وهذا الأقرب كرة يد - مصر تتقدم بطلب استضافة نسختي أمم إفريقيا 2022 و2024 تونس تفكر في الانسحاب من تصفيات أمم إفريقيا 2023

"سيكون كل من لوكاس راديبي وسالومون كالو، الفائزان السابقان بأمم إفريقيا، مساعدين في قرعة مراحل مجموعات البطولة المقبلة ساحل العاج 2023 الأسبوع المقبل مساء الثلاثاء".

"ويتم سحب القرعة من مقر قنوات سوبرسبورت في مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا".

وستقام القرعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على قنوات بي إن سبورتس المفتوحة.

من هم الممثلين؟

مدافع بافانا بانفانا السابق وكابتن الفريق لوكاس راديبي هو أحد أعضاء منتخب جنوب إفريقيا المتوج ببطولة أمم أفريقيا عام 1996.

وكان راديبي أيضًا قائد منتخب جنوب إفريقيا خلال كأس العالم 1998و2002 وظهر بقميص المنتخب في 37 مباراة سجل خلالها هدفين.

Salomon Kalou: one of the main stars of Côte d'Ivoire national team - The Maravi Post

أما سالمون كالو، فتوج مع الأفيال بكأس الأمم الأفريقية عام 2015 في غينيا الاستوائية، وظهر بقميص الأفيال في 86 مباراة سجل خلالها 23 هدفا.

وستقسم القرعة 48 منتخبا إلى 12 مجموعة، كل مجموعة يتأهل بطلها ووصيفها إلى البطولة، وفي مجموعة كوت ديفوار سيتأهل فريق واحد إلى النهائيات.

وجاء التصنيف الأول:

السنغال - المغرب - نيجيريا - مصر - تونس - الكاميرون - الجزائر - مالي - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثاني:

جنوب إفريقيا - كاب فيردي - غينيا - الجابون - بنين - أوغندا - زامبيا - الكونغو - غينيا الاستوائية - مدغشقر - كينيا - سيراليون

التصنيف الثالث:

ناميبيا - موريتانيا - غينيا بيساو - النيجر - ليبيا - موزمبيق - مالاوي - توجو - زيمبابوي - جامبيا - أنجولا - جزر القمر

التصنيف الرابع:

تنزانيا - إفريقيا الوسطى - السودان - رواندا - بوروندي - إثيوبيا - إي سواتيني - ليسوتو - بوتسوانا - ليبيريا - جنوب السودان - ساو تاومي وبرينسيبي

أمم إفريقيا كوت ديفوار مصر
نرشح لكم
تقرير مغربي: كاف يعاقب الرجاء قبل مواجهة الأهلي مران الأهلي - انتظام محمد هاني وصلاح محسن وكوكا.. وأفشة يواصل التدريبات الاستشفائية منافس الأهلي - تقرير مغربي: تحديد موعد سفر حركاس للحاق ببعثة الرجاء منافس المصري – تقرير مغربي: 3 لاعبين يغيبون عن نهضة بركان منافس الأهلي - تقرير مغربي: الطاوسي يراهن على العرجون رغم إصابته مصدر من الاتحاد الكونغولي يكشف لـ في الجول موقف الحكم أوليفر سفاري من لقاء الأهلي والرجاء بعد "حبسه" دوري أبطال إفريقيا - الموافقة على حضور 60 ألف مشجع لمباراتي وفاق سطيف وبلوزداد مدرب الرجاء: سنقاتل على حظوظنا أمام الأهلي.. ونمر بفترة رائعة
أخر الأخبار
كلوب: هذا سبب عدم إشراك صلاح كأساسي ضد بنفيكا 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: زوجة لاعب أرجنتيني تتقدم بدعوى قضائية ضده بسبب محاولته دهسها بالسيارة 14 دقيقة | أمريكا
تحديد موعد التذكرة الأوروبية الأخيرة نحو كأس العالم 35 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الأهلي يتعاقد مع لاعب برازيلي لدعم فريق الطائرة 50 دقيقة | رياضات أخرى
مباراة غيرت مسيرتي - حسين عبد اللطيف.. سجلت هدفا فاقتربت من المشاركة في مونديال 90 ساعة | الدوري المصري
تقييم صلاح أمام بنفيكا من الصحف الإنجليزية ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيرين مستمر مع يوفنتوس حتى 2025 ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير مغربي: كاف يعاقب الرجاء قبل مواجهة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد