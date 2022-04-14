كاف يختار كالو وراديبي لسحب قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الممثلين الذين سيسحبون قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويجري كاف قرعة مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الثلاثاء المقبل بمشاركة 48 منتخبا يتم تقسيمها على 12 مجموعة وتضم كل واحدة منها 4 فريق.

وأصدر كاف بيانا للكشف عن مساعدي القرعة، وجاء البيان كالآتي:

"سيكون كل من لوكاس راديبي وسالومون كالو، الفائزان السابقان بأمم إفريقيا، مساعدين في قرعة مراحل مجموعات البطولة المقبلة ساحل العاج 2023 الأسبوع المقبل مساء الثلاثاء".

"ويتم سحب القرعة من مقر قنوات سوبرسبورت في مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا".

وستقام القرعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على قنوات بي إن سبورتس المفتوحة.

من هم الممثلين؟

مدافع بافانا بانفانا السابق وكابتن الفريق لوكاس راديبي هو أحد أعضاء منتخب جنوب إفريقيا المتوج ببطولة أمم أفريقيا عام 1996.

وكان راديبي أيضًا قائد منتخب جنوب إفريقيا خلال كأس العالم 1998و2002 وظهر بقميص المنتخب في 37 مباراة سجل خلالها هدفين.

أما سالمون كالو، فتوج مع الأفيال بكأس الأمم الأفريقية عام 2015 في غينيا الاستوائية، وظهر بقميص الأفيال في 86 مباراة سجل خلالها 23 هدفا.

وستقسم القرعة 48 منتخبا إلى 12 مجموعة، كل مجموعة يتأهل بطلها ووصيفها إلى البطولة، وفي مجموعة كوت ديفوار سيتأهل فريق واحد إلى النهائيات.

وجاء التصنيف الأول:

السنغال - المغرب - نيجيريا - مصر - تونس - الكاميرون - الجزائر - مالي - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثاني:

جنوب إفريقيا - كاب فيردي - غينيا - الجابون - بنين - أوغندا - زامبيا - الكونغو - غينيا الاستوائية - مدغشقر - كينيا - سيراليون

التصنيف الثالث:

ناميبيا - موريتانيا - غينيا بيساو - النيجر - ليبيا - موزمبيق - مالاوي - توجو - زيمبابوي - جامبيا - أنجولا - جزر القمر

التصنيف الرابع:

تنزانيا - إفريقيا الوسطى - السودان - رواندا - بوروندي - إثيوبيا - إي سواتيني - ليسوتو - بوتسوانا - ليبيريا - جنوب السودان - ساو تاومي وبرينسيبي