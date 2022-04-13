منافس المصري – تقرير مغربي: 3 لاعبين يغيبون عن نهضة بركان

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 22:42

كتب : FilGoal

تتويج نهضة بركان بلقب بطولة الكونفدرالية

يغيب 3 لاعبين عن صفوف نهضة بركان المغربي قبل مواجهة المصري في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، قبل لقاء الإياب في الأسبوع التالي.

وبحسب موقع "Le 360 Sports" المغربي فأن قائمة غيابات نهضة بركان تضم كل من: المهاجم الموريتاني أدا با بسبب عدم اكتمال تعافيه من الكسر الذي كان قد تعرض له خلال مواجهة سيمبا التنزاني في دور المجموعات.

أخبار متعلقة
منافس المصري - مدرب نهضة بركان: مباراة الإياب ستحدد كل شيء حكم مالي يدير مباراة المصري ونهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية منافس المصري - في الوقت القاتل.. نهضة بركان ينجو من فخ مولودية وجدة نتائج متكافئة بين المصري ونهضة بركان في المواجهات السابقة

بالإضافة إلى معاد فكاك الذي يعاني من كسر في الكتف.

ومحمد فرحان الذي غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة في كأس العرش والكونفدرالية الإفريقية بداعي الإصابة.

وكان بعثة نهضة بركان قد توجهت أمس الثلاثاء صوب القاهرة لخوض المباراة يوم الأحد المقبل.

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري ونهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية للحكم المالي بوبو تراوري.

وسبق للحكم المالي إدارة مباراة وحيدة للمصري من قبل كانت في دور المجموعات من الكونفدرالية سنة 2020 وفاز الفريق البورسعيدي حينها بثلاثة أهداف لهدفين على نوانذيبو الموريتاني.

نهضة بركان منافس المصري الكونفدرالية في إفريقيا
نرشح لكم
خبر في الجول - إيهاب جلال يقود بيراميدز أمام مازيمبي منافس المصري - مدرب نهضة بركان: مباراة الإياب ستحدد كل شيء تحديد مواعيد مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز في دوري الأبطال والكونفدرالية بيراميدز يكشف موعد وحكام مواجهة مازيمبي.. وحكم فيديو مصدر من كاف لـ في الجول: رفع توصية للمكتب التنفيذي بالموافقة على استخدام تقنية VAR من ربع النهائي منافس المصري - في الوقت القاتل.. نهضة بركان ينجو من فخ مولودية وجدة مدرب مازيمبي لـ في الجول: نريد حسم مواجهة بيراميدز من القاهرة.. لن تكون مباراة سهلة فتح الله لـ في الجول: علينا التركيز على مباراة الذهاب ضد مازيمبي
أخر الأخبار
كانسيلو يغيب عن موقعة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
البحراوي: سعيد بتنفيذ تعليمات المدرب حرفيا أمام الزمالك.. وجابر كامل: المباراة لم تكن صعبة 17 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يثأر من سيموني بعد 6 سنوات.. سيتي ينجو من جحيم أتليتكو ويعبر لنصف نهائي الأبطال 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استعدادا لـ غواصات فياريال.. ليفربول يُغرق بنفيكا المقاتل ويبحر لنصف نهائي أبطال أوروبا 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس الأهلي - تقرير مغربي: تحديد موعد سفر حركاس للحاق ببعثة الرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
منافس المصري – تقرير مغربي: 3 لاعبين يغيبون عن نهضة بركان ساعة | الكونفدرالية
منافس الأهلي - تقرير مغربي: الطاوسي يراهن على العرجون رغم إصابته ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من الاتحاد الكونغولي يكشف لـ في الجول موقف الحكم أوليفر سفاري من لقاء الأهلي والرجاء بعد "حبسه" ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي 4 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي