منافس المصري – تقرير مغربي: 3 لاعبين يغيبون عن نهضة بركان

يغيب 3 لاعبين عن صفوف نهضة بركان المغربي قبل مواجهة المصري في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، قبل لقاء الإياب في الأسبوع التالي.

وبحسب موقع "Le 360 Sports" المغربي فأن قائمة غيابات نهضة بركان تضم كل من: المهاجم الموريتاني أدا با بسبب عدم اكتمال تعافيه من الكسر الذي كان قد تعرض له خلال مواجهة سيمبا التنزاني في دور المجموعات.

بالإضافة إلى معاد فكاك الذي يعاني من كسر في الكتف.

ومحمد فرحان الذي غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة في كأس العرش والكونفدرالية الإفريقية بداعي الإصابة.

وكان بعثة نهضة بركان قد توجهت أمس الثلاثاء صوب القاهرة لخوض المباراة يوم الأحد المقبل.

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري ونهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية للحكم المالي بوبو تراوري.

وسبق للحكم المالي إدارة مباراة وحيدة للمصري من قبل كانت في دور المجموعات من الكونفدرالية سنة 2020 وفاز الفريق البورسعيدي حينها بثلاثة أهداف لهدفين على نوانذيبو الموريتاني.