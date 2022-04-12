رئيس الرجاء المغربي للاعبيه: عليكم بذل جهود كبيرة لخطف بطاقة التأهل من الأهلي

يثق أنيس محفوظ رئيس نادي الرجاء المغربي في قدرة فريقه على تجاوز الأهلي وانتزاع بطاقة التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يحل فريق الرجاء ضيفا على الأهلي السبت المقبل بالقاهرة في ذهاب ربع النهائي.

وقال محفوظ في تصريحات لموقع le360 سبور المغربي: "التأهل لربع نهائي كأس العرش سيمنح الفريق شحنة معنوية عالية من أجل لعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة".

وأضاف في رسالة للاعبيه "مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة للغاية، عليكم بذل جهود كبيرة لخطف بطاقة التأهل".

وأكمل "العبور إلى نصف نهائي دوري الأبطال يُعد واحدا من أهم أهداف الفريق هذا الموسم، ولذلك نبذل كل الجهود لتوفير كل الظروف المناسبة لهزم الأهلي وبلوغ المربع الذهبي للمسابقة الأغلى قاريا".

وشدد "إدارة النادي قررت الاستعانة بطائرة خاصة تقل بعثة الفريق صوب القاهرة، رغبة منها في تجنب إرهاق اللاعبين، خصوصا أن مباراتي الذهاب والإياب لا يفصل بينهما سوى أسبوع واحد".

يذكر أن الأهلي سيستضيف الرجاء في القاهرة السبت المقبل، ثم يحل ضيفا عليه يوم الجمعة التالي.

الفائز من هذه المواجهة سيلعب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الفائز من مواجهة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

وصعد الأهلي للدور ربع النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط خلف صنداونز.

وتصدر الرجاء المغربي المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

وتم تعديل موعد اللقاء ليبدأ في العاشرة مساء بدلا من التاسعة كما كان مقررا قبل ذلك.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تلقى موافقة أمنية لحضور 20 ألف متفرج في المباراة. (طالع التفاصيل)

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالتالي:

الحكم الرئيسي: جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية

الحكمان المساعدان: أوليفر سافارين الكونغو الديموقراطية وسليماني أمال دين من جزر القمر

الحكم الرابع: بلاسي يوفين من الكاميرون

حكم الفيديو: مهدي عبيد من الجزائر

حكم الفيديو المساعد: عبد الحق التشالي من الجزائر

وحسبما علم FilGoal.com فإن السنغالي ماجيت نداي فسيكون هو المسؤول عن مواجهة الإياب وفي تقنية الفيديو سيكون الزامبي جاني سيكازوي.

لقاءات سابقة لندالا مع الأهلي

وسبق لندالا إدارة ثلاث مباريات للأهلي من قبل، فاز المارد الأحمر في واحدة وتعادل مرتين ومنهما واحدة انتصر فيها بركلات الترجيح.

المباراة الأولى كانت ضد بلاتينوم الزيمبابوي في دور المجموعات من نسخة دوري الأبطال سنة 2020 وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

أما المباراة الثانية كانت ضد ماميلودي صنداونز في ربع نهائي البطولة ذاتها في عام 2020 وفاز الأهلي بهدفين دون رد.

بينما كانت المباراة الأخيرة ضد الرجاء نفسه في السوبر الإفريقي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وفاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

لقاءات سابقة لنداي مع الأهلي

أما فيما يتعلق بحكم لقاء الإياب السنغالي ماجيت نداي فسبق وأدار للأهلي خمس مباريات، فاز المارد الأحمر في ثلاثة وتعادل مرة وهُزم في مثلها.

المباراة الأولى فاز فيها الأهلي على سيمبا التنزاني في دور المجموعات من دوري الأبطال سنة 2019 بخماسية دون رد.

وفي البطولة ذاتها وفي ذهاب ربع النهائي هُزم الأهلي بهزيمة تاريخية ضد صنداونز بخماسية دون رد.

وكانت المباراة الثالثة في كأس العالم للأندية 2021 لتحديد المركزين الثالث والرابع وفاز الأهلي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

أما المباراة الرابعة ففاز فيها الأهلي على صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال سنة 2021 بهدفين دون رد.

وكانت المباراة الأخيرة ضد المريخ في النسخة الجارية من البطولة في دور المجموعات وفاز الأهلي على منافسه السوداني بثلاثة أهداف لهدف.