مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأمن وافق على حضور 20 ألفا للقاء الرجاء في السلام

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 16:54

كتب : أحمد الخولي

جمهور الأهلي

كشف مصدر من الأهلي عدد الجمهور الذي وافق الأمن على حضوره لمباراة الرجاء يوم السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"تلقينا موافقة أمنية لحضور 20 ألفا".

وأضاف "المباراة ستجري في ملعب السلام".

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ويستعد الأهلي لمواجهة الفريق المغربي في دوري الأبطال ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في الدار البيضاء في 23 إبريل الجاري.

والفائز في المواجهة سيلعب نصف النهائي ضد الترجي أو وفاق سطيف.

ويسعى الأهلي ليكون أول فريق في التاريخ يفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات متتالية.

وتوج الأحمر باللقب في آخر موسمين ليرفع رصيده إلى 10 تتويجات.

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