اتحاد الكرة: إعلان اسم مدرب منتخب مصر الثلاثاء.. وهذا ما أخبرنا به كيروش

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقال العطار عبر قناة صدى البلد: "يوم الثلاثاء سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سواء كان مصري أو أجنبي وذلك عقب اجتماع اتحاد كرة القدم".

وأضاف "شكوى مصر لإعادة مباراة السنغال مستمرة وقد يتأخر الرد علينا فيها، فلماذا نهدر الوقت ولا نعين مديرا فنيا جديدا للمنتخب".

وواصل "كيروش لم يتطرق للحديث عن شكل مسابقة الدوري أو عدد الفرق التي تشارك بها عندما اجتمع مع اتحاد الكرة، وكل حديثه كان بشكل فني عن المنتخب في الفترة الماضية".

وأشار "كيروش أخبرنا أنه بخبراته وتاريخه تحت أمر الاتحاد المصري في أي استشارة، وأنه سعيد بفترة تواجده في مصر وأنه لم يتوقع تقدير الجمهور لمجهوده مع المنتخب على الرغم من عدم وصوله للهدف المطلوب منه".

وبسؤاله عن موقف فينجادا رد قائلا: "سندرس ما قدمه للاتحاد في الفترة الماضية وإذا رحل سيكون هناك دراسة لبعض الأسماء لخلافته في منصف المدير الفني للاتحاد".

وأتم تصريحاته "أي تفاصيل جديدة سترد إلينا بشأن شكوى مصر لإعادة مباراة السنغال سنعلن عنها فورا".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بشكل ودي.

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم.(طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري سيجتمع الثلاثاء المقبل للوقوف على هوية المدرب القادم لمنتخب مصر إذا كان محليا أو أجنبيا. (طالع التفاصيل)