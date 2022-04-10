فينجادا لـ في الجول: أحترم اتحاد الكرة وكيروش وصل لأشياء عظيمة مع منتخب مصر

الأحد، 10 أبريل 2022 - 21:00

كتب : بسام أبو بكر

نيلو فينجادا

علق نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم على إنهاء تعاقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال فينجادا لـFilGoal.com: "عقدي مع الاتحاد المصري ينتهي في مايو المقبل".

وأضاف "في الوقت المناسب والمكان المناسب سأحدد أفكاري وأنا أحترم الاتحاد المصري لكرة القدم".

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وأتم تصريحاته "كيروش وصل لأشياء عظيمة بالفريق المتواجد مع منتخب مصر وانتهى عقده مع الاتحاد المصري بالتراضي، وكل شيء حدث بطريقة محترمة".

وقرر الاتحاد المصري تأجيل حسم مصير فينجادا إلى اجتماع الثلاثاء المقبل وفقا لما علمه FilGoal.com.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بشكل ودي.

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم.(طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري سيجتمع الثلاثاء المقبل للوقوف على هوية المدرب القادم لمنتخب مصر إذا كان محليا أو أجنبيا. (طالع التفاصيل)

منتخب مصر فينجادا كيروش
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