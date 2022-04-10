ضياء السيد: كان من دواعي سروري العمل مع كيروش.. وكل التوفيق لمنتخب مصر

الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:44

كتب : بسام أبوبكر

كارلوس كيروش - ضياء السيد

عبر ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر عن سعادته بالفترة التي قضاها مع الفراعنة ضمن جهاز البرتغالي كارلوس كيروش.

وكتب ضياء السيد عبر تويتر موجها حديثه إلى كيروش: "كان من دواعي سروري العمل معك وأنا أقدر صداقتك وأعجب بهمنيتك فأنت رجل رائع".

وأتم "كل التوفيق للمنتخب المصري فيما هو قادم".

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بشكل ودي.

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم.(طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري سيجتمع الثلاثاء المقبل للوقوف على هوية المدرب القادم لمنتخب مصر إذا كان محليا أو أجنبيا. (طالع التفاصيل)

ضياء السيد منتخب مصر كيروش
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