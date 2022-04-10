ضياء السيد: كان من دواعي سروري العمل مع كيروش.. وكل التوفيق لمنتخب مصر
الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:44
كتب : بسام أبوبكر
عبر ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر عن سعادته بالفترة التي قضاها مع الفراعنة ضمن جهاز البرتغالي كارلوس كيروش.
وكتب ضياء السيد عبر تويتر موجها حديثه إلى كيروش: "كان من دواعي سروري العمل معك وأنا أقدر صداقتك وأعجب بهمنيتك فأنت رجل رائع".
وأتم "كل التوفيق للمنتخب المصري فيما هو قادم".
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بشكل ودي.
وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم.(طالع التفاصيل)
وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري سيجتمع الثلاثاء المقبل للوقوف على هوية المدرب القادم لمنتخب مصر إذا كان محليا أو أجنبيا. (طالع التفاصيل)
نرشح لكم
فينجادا لـ في الجول: أحترم اتحاد الكرة وكيروش وصل لأشياء عظيمة مع منتخب مصر عامر حسين لـ في الجول: رحيل كيروش هو القرار الصحيح بعد حصوله على كل الفرص جمال علام: المدرب المصري ضمن خيارات خلافة كيروش حازم إمام لـ في الجول: أميل لأجنبي لخلافة كيروش في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الأخير.. وسبب عدم تجديد تعاقد كيروش خبر في الجول - اجتماع في الاتحاد المصري لحسم هوية خليفة كيروش.. مصير فينجادا وكأس مصر الاتحاد المصري ينهي التعاقد مع كيروش بالتراضي في الجول يكشف – 3 ملفات يناقشها اجتماع اتحاد الكرة "مصير كيروش وكأس مصر"