تشكيل الدوري الإنجليزي - خيسوس وفودين يقودان هجوم مانشستر سيتي أمام ليفربول

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول على ملعب الاتحاد في قمة مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتنافس ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي مع صدارة لرجال بيب جوارديولا برصيد 73 نقطة مقابل 72 لكتيبة يورجن كلوب.

ويتواجد رياض محرز وإلكاي وندوجان على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - جون ستونز - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: فل فودين- جابريل خيسوس - جاك جريليش

وفاز مانشستر سيتي في 3 من آخر 5 مباريات لعبها على ملعب الاتحاد أمام ليفربول في الدوري ولم يخسر منذ موسم 2015-2016.

وحقق ليفربول انتصارا واحدا في آخر 8 مباريات أمام مانشستر سيتي في جميع البطولات.

طالع تشكيل ليفربول من هنا

ويلعب ليفربول الأربعاء مع بنفيكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا في البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أتليتكو مدريد في اليوم ذاته لحساب إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز ذهابا بهدف دون رد على ملعب الاتحاد.