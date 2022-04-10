تشكيل الدوري الإنجليزي - ثلاثي هجومي ناري لـ ليفربول أمام مانشستر سيتي

الأحد، 10 أبريل 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ديوجو جوتا في واتفورد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في قمة مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتنافس ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي مع صدارة لرجال بيب جوارديولا برصيد 73 نقطة مقابل 72 لكتيبة يورجن كلوب.

ويتواجد روبيرتو فيرمينو ولويس دياز على مقاعد بدلاء ليفربول أمام مانشستر سيتي.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب - فيرجل فان دايك - ترينت ألكسندر آرنولد

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

طالع تشكيل مانشستر سيتي من هنا

وحقق ليفربول انتصارا واحدا في آخر 8 مباريات أمام مانشستر سيتي في جميع البطولات.

ويعود آخر انتصار لـ ليفربول في ملعب الاتحاد في الدوري إلى موسم 2015-2016.

ويلعب ليفربول الأربعاء مع بنفيكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا في البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أتليتكو مدريد في اليوم ذاته لحساب إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز ذهابا بهدف دون رد على ملعب الاتحاد.

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