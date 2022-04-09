على صلاح الحذر الآن.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

السبت، 09 أبريل 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

صلاح مع ليفربول أمام وست هام

سباق صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز يشتعل، والآن أصبح هناك منافسا حقيقيا لـ محمد صلاح على الحذاء الذهبي.

ويستعد صلاح لـ مواجهة مانشستر سيتي غدا الأحد على ملعب الاتحاد في قمة مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي.

وسجل سون هيونج مين ثلاثة أهداف مع توتنام أمام أستون فيلا ليقترب من محمد صلاح قبل ست جولات على نهاية السباق.

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نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 20 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 17 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 14 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 12 هدفا

ساديو ماني - ليفربول - 12 هدفا

هاري كين - توتنام - 12 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 11 هدفا

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 10 أهداف

رياض محرز - مانشستر سيتي - 10 أهداف

ميسون ماونت - تشيلسي - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 10 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

بوكايو ساكا - أرسنال - 9 أهداف

إيميل سميث رو - أرسنال - 9 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 9 أهداف

جارود بوين - وست هام - 9 أهداف

محمد صلاح سون هيونج مين الدوري الإنجليزي جدول ترتيب هدافي الدوري
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