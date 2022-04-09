منافس المصري - مدرب نهضة بركان: مباراة الإياب ستحدد كل شيء

السبت، 09 أبريل 2022 - 16:18

كتب : FilGoal

فلوران إيبينجي - الكونغو الديمقراطية

أقر فلوران إيبينجي مدرب نهضة بركان بصعوبة مباراة فريقه أمام النادي المصري.

ويلتقي المصري مع نهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إيبينجي في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "ستكون مباراة صعبة في ربع نهائي الكونفدرالية. عندما تتجاوز دور المجموعات كما فعلنا في آخر الدقائق، فأنت لا تريد التوقف عند هذا الحد وتتمنى الاستمرار لأبعد حد ممكن".

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وأضاف "سنقاتل بكل أسلحتنا للوصول إلى نصف النهائي، وهدفنا أن نكون بين الأربعة الكبار".

المدرب الكونغولي أتم "كل شيء سيتحدد في مباراة الإياب على ملعبنا، لكن يجب ألا نفرّط في حظوظنا خلال مباراة الذهاب في مصر".

ويلعب المصري مع نهضة بركان يوم 17 أبريل على استاد برج العرب في لقاء الذهاب، ثم سيكون الإياب يوم 24 أبريل في المغرب.

المصري ونهضة بركان التقيا من قبل مرتين في الكونفدرالية الإفريقية. فاز المصري مرة وفاز نهضة بركان مرة، وتعادلا مرتين.

الكونفدرالية الإفريقية المصري نهضة بركان فلوران إيبينجي
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