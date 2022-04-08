مؤتمر كلوب: لا أعرف القصص المثارة حول صلاح.. وجوارديولا أفضل مدرب في العالم

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

يورجن كلوب محمد صلاح

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على وضع محمد صلاح في الفريق ومدى تأثره بالأخبار والقصص عنه من انتقادات وتجديد التعاقد.

ويحل ليفربول ضيفا الأحد على فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء "كانت هناك تعليقات بعد المباراة، لم أكن أعرف عن تلك القصص حوله".

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وأضاف "اعتقدت فقط أنها قصة الخروج (هزيمة نهائي أمم إفريقيا وعدم التأهل لكأس العالم) واللعب 120 دقيقية ست مرات، وليس القصص التي يتم الكتابة عنها (التجديد)".

وتطرق للحديث عن المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، إذ قال "إنها مباراة مهمة للغاية أتطلع إليها، هي واحدة من أكبر التحديات التي يمكن أن تواجهها في كرة القدم".

وأضاف "وصلنا إلى تلك المرحلة بالعمل الذي قمنا به على مدار الموسم، هذا كل ما يمكني قوله".

وعن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي "بيب هو أفضل مدرب في العالم، أعتقد أننا جميعًا نتفق على ذلك".

وتابع "قد يكون من قبيل المصادفة أن الأمر لم ينجح حتى الآن في دوري الأبطال، ولكن إذا كان أي شخص يشك فيه، فليس لدي أي فكرة عن كيفية حدوث ذلك".

واختتم تصريحاته ساخرا "لن نلعب بطريقة 5-5-0 أمام مانشستر سيتي (كما فعل أتليتكو مدريد)، لكن اعتقد أنه سيكون هناك لحظات في المباراة سيجبرونا على ذلك".

وسترسم مباراة الأحد ملامح لقب المسابقة إلى حد كبير في ظل تصدر مانشستر سيتي للجدول بفارق نقطة عن ليفربول، قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

ويتبقى على نهاية المسابقة 8 جولات ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، ليفربول (77 هدفا)، سيتي (70 هدفا).

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بينما ليفربول في الوصافة برصيد 72 نقطة.

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