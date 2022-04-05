جوارديولا: أتليتكو لعب بطريقة 5-5-0.. وسنذهب إلى أسبانيا من أجل الفوز

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه ظهر بشكل جيد أمام أتليتكو مدريد مشيرا إلى أنه سيذهب إلى إسبانيا من أجل الفوز.

وفاز مانشستر سيتي على أتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف كيفن دي بروين الذي فاز بجائزة رجل المباراة.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات لقناة بي بي سبورت: "لقد لعب أتليتكو مدريد بطريقة 5-5-0 اليوم".

وأضاف عن التبديلات "كان اللاعبون يلعبون بشكل جيد، لكننا نعلم أن جابرييل جيسوس وفيل فودين يتمتعان بطاقة خاصة وجاك جريليش لديه القدرة على الاحتفاظ بالكرة".

وتابع :لقد لعبنا أمام فريق رائع من الصعب مواجهته لكنها نتيجة جيدة. لقد أتيحت لنا الفرص لتسجيل الثاني والثالث".

وواصل "ليس من السهل مواجهة فريق لديه خبرة كبيرة في هذه البطولة. سنذهب إلى هناك للتسجيل ومحاولة الفوز مرة أخرى".

وأتم عن استهداف جاك جريليش من قبل لاعبي أتلتيكو مدريد "علينا أن نتحكم في عواطفنا ونفعل ما يتعين علينا القيام به في مدريد. سيكون هناك حكم هناك في ملعب رائع".

ويلعب مانشستر سيتي مع ليفربول الأحد المقبل في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الذي يتفوق فيه رجال جوارديولا على كتيبة كلوب بنقطة واحدة قبل 7 جولات على نهاية الدوري.