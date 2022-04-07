لقجع: زياش ومزراوي سينضمان لمنتخب المغرب قريبا.. وحمد الله يعاني من غرور مفرط

الخميس، 07 أبريل 2022 - 20:15

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب وجنوب إفريقيا - الصورة من الكاف

وعد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بحل المشاكل التي تحول بين انضمام حكيم زياش ونصير مزراوي إلى صفوف منتخب المغرب.

وقال مزراوي في تصريحات نشرها موقع soccer212 المغربي: "هناك مشاكل يجب حلها، وسنعمل على حلها لينضم زياش ومزراوي للمنتخب المغربي".

حكيم زياش ونصير مزراوي رفضا تلبية استدعاء منتخب المغرب للمشاركة أمام الكونغو الديمقراطية الشهر الماضي بشكل رسمي، حين نشر كلاهما بيانا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام (التفاصيل).

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كما تحدث رئيس الاتحاد المغربي عن عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي قائلا "حمد لله لديه مشكلة الغرور المفرط".

وأضاف "لن ألومه أبدا على أي شيء ولقد كنت على اتصال دائم معه، فهو لاعب مغربي مميز ولديه الموهبة".

وأكمل "الموهبة وحدها لا تكفي لحمل قميص المنتخب المغربي، لكننا سنعمل بطريقة مستمرة على عودة حمد الله وآخرين، للوصول إلى أفضل توليفة للمنتخب في المونديال".

المنتخب المغربي تعادل مع منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في لقاء ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بملعب الشهداء، ثم اقتنص تذكرة التأهل للمونديال حين فاز برباعية في لقاء الإياب على ملعب محمد الخامس.

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