زياش ومزراوي يرفضان تلبية دعوة منتخب المغرب ويوضحان الأسباب

الأحد، 13 مارس 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

رفض الثنائي المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام تلبية استدعاء منتخب المغرب للمشاركة أمام الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم 2022 أواخر هذا الشهر.

وكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن قبل ساعات استدعاء الثلاثي، حكيم زياش نجم تشيلسي، ونصير مزراوي ظهير أياكس، وعبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة، للقائمة الأولية لأسود الأطلس لمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وقال زياش عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أحب بلادي واللعب للمنتخب المغربي كان فخرا لي، لذلك بكل أسى أجد نفسي مضطرا لإعلان قراري بعدم تمثيل المنتخب المغربي رغم تأكيد رئيس الاتحاد المغربي بأنني سأتواجد في القائمة الأولية".

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وأضاف "أتأسف لإحباط الجماهير، لقد كان قرارا ليس من السهل اتخاذه، لكن لم يكن لدي أي خيار آخر".

وتابع "رغم أنني منحت كل ما لدي للمنتخب المغربي في السنوات الـ6 الأخيرة، القيادة الفنية للمنتخب تواصل نشر مغالطات حولي وحول انتمائي وتعلقي ببلادي".

وأكمل لاعب أياكس السابق "أفعالهم جعلت عودتي للمنتخب المغربي مستحيلة".

وشدد "لقد علمت مثل أي شخص آخر أنباء عودتي للمنتخب، لذلك أنشر هذا البيان لتعلموا الحقيقة مني شخصيا".

وأتم "شكرا لكل شخص ساندني، أتمنى الأفضل للمنتخب المغربي، تركيزي حاليا منصب على فريقي تشيلسي".

فيما نشر مزراوي بيانا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أيضا أوضح أسباب رفض دعوة أسود الأطلس.

وقال مزراوي "خلال عام ونصف لم يتواصل معي أحد من الاتحاد المغربي أو الجهاز الفني للمنتخب حتى يشرح لي أسباب استبعادي"

وأضاف "أحب بلادي وطالما أردت تمثيل المغرب، لكن الأمر ليس بيدي وأعتقد أنني لا أستحق هذه المعاملة على الجانب الرياضي والإنساني"

وأكمل "مررت بفترة صعبة بسبب الأكاذيب التي روجت لها وسائل الإعلام في حقي"

وتابع لاعب أياكس "فضلت الصمت، لكني أحب اللعب لمنتخب بلادي وطالما بذلت كل ما لدي في سبيله".

"المدرب لم يأخذ أي وقت للتواصل معي أو مقابلتي للحديث عن الضجة التي أُثيرت حولي كلاعب دولي، وكذلك لتبديد الأخبار المغلوطة التي أُحيطت بي".

وأتم "بكل ألم في قلبي قررت عدم تمثيل المنتخب المغربي في الفترة القادمة، أتمنى الأفضل للمجموعة وأتمنى أن أراكم قريبا إن شاء الله".

ويحل المنتخب المغربي ضيفا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 25 مارس في لقاء الذهاب بملعب الشهداء، فيما يقام الإياب بملعب محمد الخامس يوم 29، من أجل تذكرة مؤهلة للمونديال.

حكيم زياش نصير مزراوي المغرب
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