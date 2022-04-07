تحديد مواعيد مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز في دوري الأبطال والكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات الفرق المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.

النادي الأهلي يمثل مصر في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما ودع الزمالك البطولة من دور المجموعات.

من جهة أخرى، يشارك المصري وبيراميدز، في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي

ويلعب الأهلي مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب ستكون يوم 16 أبريل في مصر على ملعب الأهلي WE السلام، وفي تمام الساعة التاسعة مساء.

وستكون مباراة الإياب يوم 22 أبريل في المغرب على ملعب محمد الخامس بتمام الساعة 11 مساء.

المصري

ويلعب المصري مع نهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب ستكون في مصر يوم 17 أبريل على ملعب برج العرب، وفي تمام الساعة التاسعة مساء.

وستكون مباراة الإياب يوم 24 أبريل في نهضة بركان بالمغرب في تمام الساعة 11 مساء.

بيراميدز

ويلعب بيراميدز مع تي بي مازيمبي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب ستكون في مصر يوم 17 أبريل على ملعب الدفاع الجوري، وبتمام الساعة التاسعة مساء.

وستكون مباراة الإياب يوم 24 أبريل في جمهورية الكونغو على ملعب مازيمبي بتمام الساعة الثالثة عصرا.