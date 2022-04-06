مصدر من كاف لـ في الجول: لم نرشح أي حكام للتواجد في كأس العالم.. وموعد الاختيار

أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حقيقة ترشيح بعض الحكام لإدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "لم نرشح حتى الآن أي حكام لتمثيل إفريقيا في كأس العالم وفيفا لم يطلب منا ذلك".

وأضاف "الترشيحات ستكون بعد نهاية الموسم الكروي في إفريقيا مع نهاية مايو أو بداية يونيو".

وتابع "قد يحدث تغييرات في حكام النخبة في إفريقيا وذلك بسبب ظهور حكام آخرين بجودة عالية ومن الصعب الاستقرار على أسماء الحكام من الآن".

وتأهلت خمسة منتخبات إفريقية إلى كأس العالم وهم المغرب وتونس والسنغال والكاميرون وغانا.

وأقيمت قرعة كأس العالم في الأول من إبريل في العاصة القطرية الدوحة. (طالع المجموعات)