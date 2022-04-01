قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة

أقيمت اليوم قرعة كأس العالم 2022 في العاصة القطرية الدوحة وتحديدا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وتقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتلعب بطولة كأس العالم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وستكون الأخيرة بمشاركة 32 فريقا قبل أن يتم زيادة العدد إلى 48 منتخبا بداية من 2026.

وتأهل 29 منتخبا إلى كأس العالم 2022 مع تبقي ثلاثة مقاعد ستحسم في يونيو المقبل.

المقاعد المتبقية

يتبقى 3 مقاعد لم يتم حسمها حتى الآن، 1 من الملحق الأوروبي، و2 من الملحق الأمريكي الشمالي والأقيانوسي، الأمريكي الجنوبي والآسيوي.

البطاقة المتبقية من الملحق الأوروبي ستجمع ويلز مع الفائز من أوكرانيا واسكتلندا والمقرر إقامتها يونيو المقبل.

ويلعب منتخب بيرو خامس أمريكا الجنوبية مع الفائز من الملحق الآسيوي والذي سيجمع أستراليا مع الإمارات يونيو المقبل.

وأخيرا، سيلعب خامس أمريكا الشمالية (كوستاريكا) مع نيوزيلندا في يونيو المقبل.

مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - الفائز من اسكتلندا/أوكرانيا وويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا - الفائز من الإمارات/أستراليا وبيرو - الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - الفائز من كوستاريكا/نيوزيلندا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية

كرة كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصميم الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من إنتاج شركة أديداس.

وأشار فيفا في بيانه إلى أن الكرة سيطلق عليها اسم الرحلة وهو اسم مستوحى من الثقافة القطرية.

وفقا لبيان فيفا فإن الرحلة ستدعم سرعات المباريات القصوى، إذ أنها ستتنقل في الهواء وعلى أرض الملعب أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة وذلك لزيادة سرعة المباريات.

كما أن الكرة ستوفر أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الملعب ويرجع ذلك إلى تصميمها الخارجي.

وعلق جان فرانسوا باثي مدير التوسيق في فيفا قائلا: "هذه كرة رسمية مذهلة وعالية الجودة من أديداس وسيستمتع بها النجوم الذين سيشاركون في أكبر صرح في العالم في قطر".

وتابع "مشوار الرحلة حول العالم سيمثل الوصول المذهل لكأس العالم وسيمنح المشجعين فرصة فريدة للتفاعل مع الحدث، إذ أن الإثارة ترتفع كثيرا قبل الانطلاقة الكبيرة".

وتعد كرة الرحلة هي الكرة الـ 14 على التوالي التي تصنعها شركة أديداس من أجل بطولات كأس العالم.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.