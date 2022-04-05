نتائج متكافئة بين المصري ونهضة بركان في المواجهات السابقة

أسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية عن مواجهة المصري مع نهضة بركان المغربي.

وجرت القرعة عصر اليوم في القاهرة لتحديد المباريات الأربع في الدور ربع النهائي، ولتحديد مواجهتي نصف النهائي.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب المصري بينما مباراة العودة على ملعب نهضة بركان في المغرب.

نهضة بركان هو الفريق المغربي الوحيد الذي سبق للمصري مواجهته في المباريات الرسمية من قبل، إذا أنه قد واجهه في مناسبتين خلال السنوات الماضية كانت نتائجهما متكافئة بين الطرفين.

المواجهة الاولى بين المصري ونهضة بركان كانت في عام 2018 خلال دور مجموعات كأس الكونفدرالية، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل بدون أهداف، بينما حقق المصري الفوز في المباراة الثانية بهدف دون مقابل سجله إسلام عيسى.

وتأهل المصري في نهاية دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نهضة بركان الذي كان قد تصدر المجموعة.

المواجهة الثانية التي جمعت بين الفريقين في ربع نهائي كأس الكونفدرالية عام 2020.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب الجيش بالسويس بالتعادل بهدفين لكل فريق بينما حقق نهضة بركان الفوز في مباراة الإياب على ملعبه بهدف دون مقابل ليتأهل إلى دور نصف النهائي.

وكان نهضة بركان قد توج بطلا لتلك النسخة بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز بين المصري ونهضة بركان مع الفائز من مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في نصف النهائي (طالع القرعة بالكامل).