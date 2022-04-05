قرعة الكونفدرالية - بيراميدز يواجه مازيمبي.. والمصري ضد نهضة بركان

أسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية عن مواجهة بيراميدز لمازيمبي المنتمي للكونغو الديمقراطية بينما سيلعب المصري ضد نهضة بركان المغربي.

وجرت القرعة عصر اليوم في القاهرة لتحديد المباريات الأربع في الدور ربع النهائي، ولتحديد مواجهتي نصف النهائي.

وجاءت نتيجتها:

مباراة 1 - سيمبا التنزاني ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

مباراة 2 - الاتحاد الليبي ضد الأهلي الليبي

مباراة 3 - بيراميدز ضد مازيمبي

مباراة 4 - المصري ضد نهضة بركان

وتجري مباريات ربع النهائي على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 17 إبريل والإياب بعد أسبوع.

ومباريات نصف النهائي ستكون:

الفائز من مباراة 2 ضد الفائز من مباراة 1

الفائز من مباراة 3 ضد الفائز من مباراة 4

وهو ما يعني تواجه بيراميدز والمصري في نصف النهائي إذا تأهلا وسيكون وقتها الذهاب على ملعب الأول.

وتجري المباراتان على أرض الفريقين المذكورين أولا في 8 مايو والإياب بعد أسبوع.

وسيكون النهائي في مايو ولم يتحدد ملعبه بعد.