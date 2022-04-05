قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة الأهلي حامل اللقب لنادي

وجرت القرعة عصر اليوم في القاهرة لتحديد المباريات الأربع في الدور ربع النهائي، ولتحديد مواجهتي نصف النهائي.

وجاءت نتيجتها:

مباراة 1 - الأهلي ضد الرجاء

مباراة 2 - وفاق سطيف ضد الترجي

مباراة 3 - شباب بلوزداد ضد الوداد

مباراة 4 - بترو أتليتيكو ضد ماميلودي صنداونز

وتجري مباريات ربع النهائي على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 15 و16 إبريل والإياب بعد أسبوع.

ومباريات نصف النهائي ستكون:

الفائز من مباراة 1 ضد الفائز من مباراة 2

الفائز من مباراة 4 ضد الفائز من مباراة 3

وتجري المباراتان على أرض الفريقين المذكورين أولا في 6 و7 مايو والإياب بعد أسبوع.

وبذلك سيلعب الأهلي في ميدانه ذهاب نصف النهائي إذا تأهل.

وسيكون النهائي في 29 مايو ولم يتحدد ملعبه بعد.