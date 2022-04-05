انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 14:32

كتب : نادر عيد

لقب دوري أبطال إفريقيا

تابع مباشرة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وربع نهائي الكونفدرالية التي تجري عصر اليوم الثلاثاء في القاهرة.

وتترقب الأندية المصرية الأهلي وبيراميدز والمصري منافسيهم في الدور ربع النهائي.

الأهلي تأهل وصيفا في دوري الأبطال، ومثله بيراميدز والمصري في الكونفدرالية.

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وسيلعب كل فريق من الثلاثة ضد متصدر إحدى المجموعات، ولا يجوز وقوعه ضد ناد واجهه في الدور السابق.

ويمكن اصطدام ناديين من نفس البلد.

انتهت قرعتا ربع نهائي بطولتي إفريقيا للأندية

نصف نهائي دوري الأبطال:

الفائز من مباراة 1 ضد الفائز من مباراة 2

الفائز من مباراة 4 ضد الفائز من مباراة 3

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مباراة 4 - بترو أتليتيكو ضد ماميلودي صنداونز

مباراة 3 - شباب بلوزداد ضد الوداد

مباراة 2 - وفاق سطيف ضد الترجي

مباراة 1 - الأهلي ضد الرجاء

بداية قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد قليل قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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نصف نهائي الكونفدرالية:

الفائز من مباراة 2 ضد الفائز من مباراة 1

الفائز من مباراة 3 ضد الفائز من مباراة 4

ربع نهائي الكونفدرالية:

مباراة 4 - المصري ضد نهضة بركان

مباراة 3 - بيراميدز ضد مازيمبي

مباراة 2 - الاتحاد الليبي ضد الأهلي الليبي

مباراة 1 - سيمبا التنزاني ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

بداية قرعة ربع نهائي الكونفدرالية

القرعة تنطلق الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الأهلي بيراميدز المصري
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