الشعباني: خوض الإياب في أرضك لا يمنحك أفضلية
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 14:28
كتب : FilGoal
يرى معين الشعباني مدرب المصري أن خوض إياب مواجهة قارية إقصائية في ملعبه لا يمثل أفضلية لفريقه.
ويترقب التونسي قرعة الكونفدرالية للتعرف على منافسه في الدور ربع النهائي.
وقبل سحبه للقرعة قال الشعباني لقناة بي.إن.سبورتس الإخبارية:"المستويات متقاربة، خوض الإياب في ملعبك لا يمنحك أفضلية".
وأضاف "أتمنى أن نحظى بمواجهة لا نضطر فيها للسفر كثيرا، بإذن الله سنكون ندا قويا".
وأتم "أتمنى التوفيق للترجي في دوري أبطال إفريقيا".
وسيلعب المصري ضد الأهلي الليبي أو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أو نهضة بركان المغربي.
وسيستضيف الذهاب في مصر يوم 17 إبريل ثم يخوض الإياب في 24 إبريل.
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