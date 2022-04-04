بتواجد عواد وثنائي الأهلي.. كاف يعلن فريق الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا

فلافيو ومعين الشعباني يجريان قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أحمد عبد القادر مرشح لجائزة لاعب الجولة في دوري أبطال إفريقيا

مصدر من كاف لـ في الجول: الاستقرار على ملعب نهائي الأبطال والكونفدرالية قبل دور الثمانية

عبد الحفيظ: عقلية عبد القادر متزنة.. ورسالتي له من أجل الاستمرارية

سيد عبد الحفيظ: منافس ربع النهائي؟ حكم المباراة هو الأهم.. وموقف هاني وعبد المنعم

مؤتمر الهلال - خيمينيز: لعبنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. وهذه نقطة تحول المباراة

مؤتمر موسيماني: لم أتحدث مع الدوليين بعد مباراة السنغال.. والأهلي مطالب بتحقيق الفوز دائما

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة والمواجهات المحتملة