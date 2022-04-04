بتواجد عواد وثنائي الأهلي.. كاف يعلن فريق الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 23:06

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لـ كرة القدم فريق الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وشهد الفريق تواجد محمد عواد حارس الزمالك بجانب الثنائي ياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر من الأهلي.

وصعد الأهلي كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صنداونز الجنوب إفريقي.

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بينما ودع الزمالك البطولة بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وجاء فريق الجولة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد عواد (الزمالك)

خط الدفاع: أوبري موديبا (صنداونز) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - مروان هدهودي (الرجاء) - أشرف داري (الوداد)

خط الوسط: برادلي رالاني (صنداونز) - جيلبرت باروتي (جالاكسي) - أحمد عبد القادر (الأهلي)

خط الهجوم: إيهاب مساكني (النجم الساحلي) - أناياو إيوالا (الترجي) - أيمن الحسوني (الوداد)

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والكونفدرالية غدا الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

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