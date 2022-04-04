موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة والمواجهات المحتملة

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 00:55

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

ثلاثة ممثلين لـ الكرة المصرية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وهم الأهلي وبيراميدز والمصري.

تأهل الأهلي لـ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كوصيف للمجموعة الأولى بـ 10 نقاط.

وأنهى بيراميدز منافسات الكونفدرالية في المركز الثاني للمجموعة الأولى بـ13 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن أهلي طرابلس.

وصعد المصري لربع نهائي الكونفدرالية بعد أن حل المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

دوري أبطال إفريقيا

CAF Champions League: Who go play final? - BBC News Pidgin

الفرق المتأهلة

الصدارة: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء البيضاوي المغربي - الترجي التونسي - الوداد المغربي

المركز الثاني: الأهلي المصري - وفاق سطيف الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري - بترو أتليتكو الأنجولي

المواجهات المحتملة لـ الأهلي

يلعب الأهلي أمام الرجاء البيضاوي المغربي الذي تصدر المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة أو الترجي التونسي الذي تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، أو الوداد المغربي الذي تصدر المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة.

ويدافع الأهلي عن لقبه للعام الثالث على التوالي بعد أن فاز بالبطولة في 2020 على حساب الزمالك و2021 أمام كايزر تشيفز.

وسبق لـ الأهلي أن واجه الترجي التونسي في نصف نهائي النسخة السابقة وفاز عليه 4-1 بمجموعة المباراتين.

ولعب الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي نسخة 2020 وفاز عليه 5-1 بمجموع المباراتين.

وواجه الأهلي الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي الأخير وفاز عليه 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلب بهدف لكل فريق.

وتقام مباريات ربع النهائي خلال الفترة من 15 إلى 23 إبريل الجاري.

الكونفدرالية الإفريقية

TotalEnergies CAF CC - List of previous Champions | Total CAF Confederation Cup | CAFOnline.com

الفرق المتأهلة

الصدارة: أهلي طرابلس الليبي - أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - مازيمبي الكونغولي - نهضة بركان المغربي

المركز الثاني: بيراميدز - الاتحاد الليبي - المصري - سيمبا التنزاني

المواجهات المحتملة لـ بيراميدز

سيلعب بيراميدز أمام مازيمبي أو سيمبا أو أورلاندو بايرتس.

المواجهات المحتملة لـ المصري

القرعة ستضع المصري أمام ثلاث مواجهات محتملة أمام أحد فرق، سيمبا أو أورلاندو بايرتس أو أهلي طرابلس.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي 17 و24 إبريل الجاري.

موعد القرعة والقناة الناقلة

تقام القرعة يوم الثلاثاء المقبل 6 إبريل في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتبدأ مراسم القرعة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

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