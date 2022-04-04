فلافيو ومعين الشعباني يجريان قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن هوية المساعدين في إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2021-2022.

الثنائي المسؤول سيكون أمادو فلافيو أسطورة الكرة الأنجولية ومهاجم الأهلي السابق، والتونسي معين الشعباني مدرب المصري البورسعيدي حاليا المشارك في ربع نهائي الكونفدرالية، وبطل دوري الأبطال سابقا مع الترجي التونسي.

وستقام القرعة غدا الثلاثاء الخامس من إبريل 2022 في القاهرة، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وفاز فلافيو بلقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات مع الأهلي في 2005 و2006 و2008، كما فاز بالدوري الأنجولي مع بترو أتلتيكو عامي 2000 و2001 وكأس انجولا 3 مرات في 2000 و2002 و2013.

وسجل فلافيو أول أهداف أنجولا في تاريخها ببطولة كأس العالم، خلال الظهور الأول عام 2006، ويحمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة بقميص أنجولا.

أيضا سجل المهاجم الأنجولي 7 أهداف في كأس أمم إفريقيا، في أعوام 2006 و2008 و2012.

أما معين الشعباني الذي تألق كلاعب قبل مسيرته التدريبية، فقد ظهر مع الترجي بين عامي 2016 و2021 كجزء من الجهاز الفني ثم مديرا فنيا للفريق، متوجا بدوري الأبطال معه مرتين في عامي 2018 و2019.

وتولى الشعباني قيادة المصري في سبتمبر 2021، ليقوده إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

ويوجد ثلاثة ممثلين للكرة المصرية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وهم الأهلي وبيراميدز والمصري.

تأهل الأهلي لـ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كوصيف للمجموعة الأولى بـ 10 نقاط.

وأنهى بيراميدز منافسات الكونفدرالية في المركز الثاني للمجموعة الأولى بـ13 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن أهلي طرابلس.

وصعد المصري لربع نهائي الكونفدرالية بعد أن حل المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

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