مؤتمر الهلال - خيمينيز: لعبنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. وهذه نقطة تحول المباراة
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 01:30
كتب : FilGoal
شدد دانيال خيمينيز المدرب المساعد لـ الهلال السوداني على ان فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي وكانت المباراة تسير في الاتجاه الصحيح حتى استقبال الهدف.
وودع الهلال دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وقال دانيال خيمينيز في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي وحاولنا الخروج بنتيجة إيجابية".
وأضاف " خسرنا عنصر مهم في الشوط الأول وهو ياسر مزمل بسبب الإصابة".
وواصل "المباراة كانت تسير بالنسق الذي نطمح له حتى استقبلنا الهدف الأول، الهلال لعب بتكتيك عالي وقدم مستوى مميز".
وأتم "كل الفريق قدم ما عليه خلال المباراة ولكن النتيجة لم تكن في صالحنا".
وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الثلاثاء المقبل. (طالع التفاصيل)
نرشح لكم
سيد عبد الحفيظ: منافس ربع النهائي؟ حكم المباراة هو الأهم.. وموقف هاني وعبد المنعم مؤتمر موسيماني: لم أتحدث مع الدوليين بعد مباراة السنغال.. والأهلي مطالب بتحقيق الفوز دائما موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة والمواجهات المحتملة مواجهات منتظرة.. تعرف على المنافسين المحتملين لـ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يهزم وفاق سطيف ويحسم صدارة المجموعة الثانية ياسر إبراهيم: نجحنا في إيقاف مرتدات الهلال خطيرة الشحات: هدفي في الهلال جاء بمجهود كل زملائي سامي قمصان: مواجهة فرق شمال إفريقيا؟ نعتقد أن الأهلي هو الأقوى في القارة