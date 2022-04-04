مؤتمر الهلال - خيمينيز: لعبنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. وهذه نقطة تحول المباراة

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 01:30

كتب : FilGoal

فريق الهلال قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

شدد دانيال خيمينيز المدرب المساعد لـ الهلال السوداني على ان فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي وكانت المباراة تسير في الاتجاه الصحيح حتى استقبال الهدف.

وودع الهلال دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال دانيال خيمينيز في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي وحاولنا الخروج بنتيجة إيجابية".

أخبار متعلقة
مؤتمر موسيماني: لم أتحدث مع الدوليين بعد مباراة السنغال.. والأهلي مطالب بتحقيق الفوز دائما موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة والمواجهات المحتملة مواجهات منتظرة.. تعرف على المنافسين المحتملين لـ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يهزم وفاق سطيف ويحسم صدارة المجموعة الثانية

وأضاف " خسرنا عنصر مهم في الشوط الأول وهو ياسر مزمل بسبب الإصابة".

وواصل "المباراة كانت تسير بالنسق الذي نطمح له حتى استقبلنا الهدف الأول، الهلال لعب بتكتيك عالي وقدم مستوى مميز".

وأتم "كل الفريق قدم ما عليه خلال المباراة ولكن النتيجة لم تكن في صالحنا".

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الثلاثاء المقبل. (طالع التفاصيل)

الهلال الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
سيد عبد الحفيظ: منافس ربع النهائي؟ حكم المباراة هو الأهم.. وموقف هاني وعبد المنعم مؤتمر موسيماني: لم أتحدث مع الدوليين بعد مباراة السنغال.. والأهلي مطالب بتحقيق الفوز دائما موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة والمواجهات المحتملة مواجهات منتظرة.. تعرف على المنافسين المحتملين لـ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يهزم وفاق سطيف ويحسم صدارة المجموعة الثانية ياسر إبراهيم: نجحنا في إيقاف مرتدات الهلال خطيرة الشحات: هدفي في الهلال جاء بمجهود كل زملائي سامي قمصان: مواجهة فرق شمال إفريقيا؟ نعتقد أن الأهلي هو الأقوى في القارة
أخر الأخبار
أحمد مرتضى: الأمر محسوم.. كل الأسماء التي قالها رئيس النادي سترحل عن الزمالك 36 دقيقة | الدوري المصري
سيد عبد الحفيظ: منافس ربع النهائي؟ حكم المباراة هو الأهم.. وموقف هاني وعبد المنعم 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الكومي: كيروش يشعر بالارتياح مع منتخب مصر.. وسيختار جهازه المعاون بالكامل إذا استمر 42 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر الهلال - خيمينيز: لعبنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. وهذه نقطة تحول المباراة 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: لم أتحدث مع الدوليين بعد مباراة السنغال.. والأهلي مطالب بتحقيق الفوز دائما ساعة | دوري أبطال إفريقيا
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة والمواجهات المحتملة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواجهات منتظرة.. تعرف على المنافسين المحتملين لـ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يهزم وفاق سطيف ويحسم صدارة المجموعة الثانية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع