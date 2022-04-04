مؤتمر الهلال - خيمينيز: لعبنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. وهذه نقطة تحول المباراة

شدد دانيال خيمينيز المدرب المساعد لـ الهلال السوداني على ان فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي وكانت المباراة تسير في الاتجاه الصحيح حتى استقبال الهدف.

وودع الهلال دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال دانيال خيمينيز في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي وحاولنا الخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف " خسرنا عنصر مهم في الشوط الأول وهو ياسر مزمل بسبب الإصابة".

وواصل "المباراة كانت تسير بالنسق الذي نطمح له حتى استقبلنا الهدف الأول، الهلال لعب بتكتيك عالي وقدم مستوى مميز".

وأتم "كل الفريق قدم ما عليه خلال المباراة ولكن النتيجة لم تكن في صالحنا".

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الثلاثاء المقبل. (طالع التفاصيل)