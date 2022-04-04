مواجهات منتظرة.. تعرف على المنافسين المحتملين لـ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 00:55

كتب : FilGoal

هدف حسين الشحات مع الأهلي أمام الهلال

رحلة الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي مستمرة في الأهلي.

حسم الأهلي تأهله لـ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الهلال السوداني في الجولة الأخيرة بهدف حسين الشحات.

وتأهل الأحمر في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي الذي حقق 16 نقطة في المجموعة.

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ويلعب الأهلي مع أحد أصحاب المركز الأول في المجموعات المتبقية.

وتصدر الرجاء البيضاوي المغربي المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، والترجي المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، والوداد المغربي المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة.

وسبق لـ الأهلي أن واجه الترجي التونسي في نصف نهائي النسخة السابقة وفاز عليه 4-1 بمجموعة المباراتين.

ولعب الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي نسخة 2020 وفاز عليه 5-1 بمجموع المباراتين.

وواجه الأهلي الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي الأخير وفاز عليه 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلب بهدف لكل فريق.

ويدافع الأهلي عن لقبه للعام الثالث على التوالي بعد أن فاز بالبطولة في 2020 على حساب الزمالك و2021 أمام كايزر تشيفز.

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد الإفريقي.

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