تشكيل الكونفدرالية - لاكاي وبن يوسف يقودان هجوم بيراميدز أمام زاناكو
الأحد، 03 أبريل 2022 - 21:07
كتب : FilGoal
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة زاناكو الزامبي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية الإفريقية.
وضمن بيراميدز الصعود لربع النهائي بعد تواجده في المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف أهل طرابلس المتصدر بنقطتين.
ويغيب عمر جابر عن تشكيل بيراميدز بسبب الإصابة.
وتقام المباراة على ستاد الدفاع الجوي.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: حسين السيد - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد
خط الهجوم: فاجري لاكاي - فخر الدين بن يوسف
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:
مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - محمد حمدي - محمود صابر
وفي نفس مباريات الجولة يخرج أهلي طرابلس لمواجهة الصفاقسي التونسي.