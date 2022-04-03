الدوري الإنجليزي - وست هام يرتقي للمركز الخامس مؤقتا بإسقاط إيفرتون

الأحد، 03 أبريل 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

وست هام

ارتقى وست هام يونايتد للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ضيفه إيفرتون بنتيجة 2-1 اليوم الأحد في الجولة 31.

ورفع فريق المطارق رصيده إلى 51 نقطة بينما ظل إيفرتون في المرتبة 17 ورصيده 25 نقطة.

وسجل آرون كريسويل هدف المضيف الأول في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة من ركلة حرة لكن إيفرتون تعادل بواسطة ميسون هولجيت في الدقيقة 53.

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ثم نال جارود بوين من شباك إيفرتون في الدقيقة 58.

وتعقدت مهمة رجال المدرب فرانك لامبارد بطرد مايكل كين في الدقيقة 65.

ويستضيف وست هام فريق ليون الفرنسي يوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ثم يحل ضيفا على برينتفورد يوم الأحد.

بينما إيفرتون يواجه مضيفه بيرنلي يوم الأربعاء وبعد 3 أيام يستضيف مانشستر يونايتد.

وست هام يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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