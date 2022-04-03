الدوري الإنجليزي - وست هام يرتقي للمركز الخامس مؤقتا بإسقاط إيفرتون
الأحد، 03 أبريل 2022 - 16:59
كتب : FilGoal
ارتقى وست هام يونايتد للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ضيفه إيفرتون بنتيجة 2-1 اليوم الأحد في الجولة 31.
ورفع فريق المطارق رصيده إلى 51 نقطة بينما ظل إيفرتون في المرتبة 17 ورصيده 25 نقطة.
وسجل آرون كريسويل هدف المضيف الأول في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة من ركلة حرة لكن إيفرتون تعادل بواسطة ميسون هولجيت في الدقيقة 53.
ثم نال جارود بوين من شباك إيفرتون في الدقيقة 58.
وتعقدت مهمة رجال المدرب فرانك لامبارد بطرد مايكل كين في الدقيقة 65.
ويستضيف وست هام فريق ليون الفرنسي يوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
ثم يحل ضيفا على برينتفورد يوم الأحد.
بينما إيفرتون يواجه مضيفه بيرنلي يوم الأربعاء وبعد 3 أيام يستضيف مانشستر يونايتد.
نرشح لكم
مدافع ليفربول: نتمنى تحقيق النتائج التي ترضينا في ظل هذا الجدول المزدحم تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب فان بيرسي قد يعود إلى مانشستر يونايتد الموسم المقبل كلوب: لم نقدم أفضل أداء ضد واتفورد لكننا نستحق الفوز جوندوجان: لا يمكننا إهدار أي نقاط وإلا سيتم معاقبتنا رانجنيك: رونالدو ولينجارد غابا أمام ليستر لهذه الأسباب تقييم محمد صلاح أمام واتفورد من الصحف الإنجليزية تقرير: انفراجة في أزمة تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول
أخر الأخبار
كيروش إجازة لحين الفصل في شكوى مصر ضد السنغال 30 دقيقة | مصر