مدرب الترجي يتحدث عن إمكانية ملاقاة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال

تحدث راضي الجعايدي مدرب الترجي عن إمكانية ملاقاة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحجز الترجي التونسي بطاقة صدارة المجموعة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1، وفيما يحتاج الأهلي لعبور عقبة الهلال السوداني يوم الأحد من أجل احتلال وصافة مجموعته.

وقال الجعايدي في مؤتمر صحفي: "الأهلي فريق من العيار الثقيل في إفريقيا، لكن هناك 3 فرق أخرى ستحتل وصافة مجموعتها بعدما قدمت مستويات طيبة".

وأضاف "مرحبا بأي منافس سنواجهه، علينا أن نستعد جيدا لباقي أدوار البطولة لأننا نستهدف التتويج باللقب".

وتابع "ما يقلقني هو أننا سنلعب مباراة كل 3 أيام تقريبا، سنلعب 15 مباراة من الآن حتى نهاية شهر مايو المقبل".

وأتم مدافع تونس السابق "سنصب تركيزنا على ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأننا لم نحقق أي شيء في البطولة حتى الآن".

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وقلب الترجي تأخره المبكر إلى فوز على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس ودون حضور جماهيري بعد عقوبة الاتحاد الإفريقي حرمانه من الجماهير لمباراتين.

وتصدر الترجي ترتيب المجموعة بدون هزيمة وبرصيد 14 نقطة.

فيما توقف رصيد شباب بلوزداد عند 11 نقطة في المركز الثاني متكبدا الخسارة الأولى في دور المجموعات.

خسارة هي الأولى لشباب بلوزداد بعد 10 مباريات في جميع المسابقات دون هزيمة (8 فوز و2 تعادل)

بينما احتل النجم الساحلي المركز الثالث برصيد 6 نقاط وتذيل جوانينج جالاكسي البتسواني الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وبذلك سينتظر كلا الفريقين تحديد موقف باقي المجموعات لمعرفة هوية منافسه في قرعة ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل.