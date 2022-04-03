فلومينينسي وأتليتكو مينيرو وجريميو يتوجون بلقب دوري الولايات في البرازيل

الأحد، 03 أبريل 2022 - 01:48

كتب : إسلام أحمد

فلومينسيني

توج فلومينينسي بلقب بطولة كاريوكا على حساب فلامنجو لأول مرة منذ 10 سنوات، فيما حصد أتليتكو مينيرو لقب بطولة مينيرو على حساب غريمه التقليدي كروزيرو.

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بطولة كاريوكا

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في ولاية ريو دي جانيرو عاد فلومينينسي لمنصات التتويج بعد غياب 10 سنوات وفاز باللقب على ملعب ماراكانا ضد غريمه فلامنجو بطل آخر 3 نسخ.

وكان فلومينينسي قد فاز ذهابا منذ 3 أيام بنتيجة 2-0.

وفي الإياب تأخر في النتيجة عن طريق جابريل باربوسا مهاجم فلامنجو، واستطاع الأرجنتيني خيرمان كانو أن يسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

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الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء شهدت طرد فريد مهاجم فلومينسيني وبرونو هنريكي مهاجم فلامنجو بعد مشادة عنيفة بينهما.

بطولة الولاية هي الثالثة التي يحققها أبيل براجا مع فلومينسيني إذ قاد الفريق من قبل لحصد اللقب في 2005 و2012.

نهائي ثاني يخسره باولو سوزا المدير الفني البرتغالي لفلامنجو بعد خسارة كأس السوبر البرازيلي.

بطولة مينيرو

واصل أتليتكو مينيرو بسط هيمنته وحقق اللقب الرابع له منذ شهر ديسمبر الماضي، بعدما فاز بألقاب الدوري والكأس والسوبر المحلي.

وحسم مينيرو لقب بطولة الولاية بالفوز على كروزيرو -الذي يشارك في الدرجة الثانية- وغريمه التقليدي بنتيجة 3-1.

سجل هالك هدفين وصنع الثالث لـ إيجناسيو فيرنانديز، فيما سجل إيدو هدف كروزيرو الوحيد في الدقيقة 90.

لقب هو السابع والأربعين والثالث على التوالي للفريق على مستوى الولاية بفارق 9 ألقاب مع كروزيرو صاحب الـ 38 لقبا.

لقب هو الثاني لـ الأرجنتيني أنطونيو محمد مع الفريق بعد لقب السوبر.

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بطولة جاوتشو

في ولاية ميناش جرايش، استطاع جريميو أن يحسم اللقب لصالحه بالفوز على يبيرانجا -أحد أندية الدرجة الثالثة- في النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

جريميو رغم هبوطه للدرجة الثانية الموسم الماضي، استطاع أن يقصي غريمه التقليدي إنترناسيونال في نصف النهائي.

وفي النهائي تقدم ذهابا خارج أرضه بهدف دون رد.

وفي الإياب فاز تقدم بهدفين من توقيع برونو ألفيش ورودريجيس فيما قلص إريك النتيجة للضيوف.

لقب يحمل الرقم 41 لجريميو والخامس على التوالي مواصلا بسطه سيطرته على اللقب ومقلصا الفارق مع إنترناسيونال الأكثر تتويجا وصاحب الـ 45 لقبا.

فلومينينسي أتليتكو مينيرو جريميو في البرازيل
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