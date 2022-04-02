مؤتمر الشعباني: اللعب في نهار رمضان سيزيد صعوبة مواجهة مازيمبي

السبت، 02 أبريل 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

معين الشعباني - المصري - الصورة من حساب المصري

شدد معين الشعباني المدير الفني لـ النادي المصري على أن الفريق حقق إنجازا جيدا بالتواجد في ربع نهائي الكونفدرالية مشيرا إلى أن اللعب في نهار رمضان سيزيد من صعوبة اللقاء.

ويلعب المصري عصر غدًا الأحد بمضيفه فريق مازيمبي الكونغولي بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية.

وقال معين الشعباني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مازيمبي: "ندرك صعوبة المواجهة أمامهم مع كونه منافس قوي له تاريخ كبير".

أخبار متعلقة
مؤتمر شديد قناوي: لا تهاون مع ضمان الصعود.. هدفنا صدارة المجموعة كورتوا: لا أعرف ما إذا كنا نستحق الفوز.. وأسباس: الحكم أراد هاتريك بنزيمة الاتحاد الجامبي لـ في الجول: لا حقيقة لشائعة تعرض باكاري جاساما للقتل تأجيل مباراة مارسيليا وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي 24 ساعة

وأضاف "مستعدون تماما لخوض المباراة بنفس روح المباراة الأولى والتي حققنا فيها الفوز".

وواصل " خوض المباراة في نهار رمضان سيضفي مزيدا من الصعوبة على اللقاء في ظل إصرار جميع اللاعبين على الصيام".

واستكمل " ضمان المصري للصعود قبل النهاية بجولة واحدة جاء نتيجة لإصرار الجميع داخل النادي،الفوز في 3 مباريات على ملعبنا كان له الدور الأكبر".

وأتم "هدفنا تأمين الصدارة غدا قبل النظر إلى ربع النهائي الذي سيكون به عديد المباريات الصعبة مع عدم وجود فوارق كبيرة بين أصحاب المركز الأول والثاني".

ويتواجد المصري في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن مازيمبي صاحب المركز الثاني.

وحقق المصري 3 انتصارات في المجموعة على القطن الكاميروني ومازيمبي الكونغولي وأوتوهو االكونغولي وتعادل أمام القطن إيابا وخسر أمام أوتوهو بهدف دون رد.

المصري مازيمبي الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
مؤتمر شديد قناوي: لا تهاون مع ضمان الصعود.. هدفنا صدارة المجموعة قائمة بيراميدز – غياب حمدي ورمضان.. وحضور السعيد وفخر الدين أمام زاناكو قائمة المصري - 20 لاعبا استعدادا لمواجهة مازيمبي.. وغياب الشيخ وعنتر الكونفدرالية - كاف يحدد موعد مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي الحاسمة كاف يعلن عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية إيهاب جلال: أهلي طرابلس استغل الملعب والجمهور.. وفرصة الصدارة ما زالت قائمة بيراميدز يسقط بهدف ذاتي أمام أهلي طرابلس ويفقد صدارة المجموعة انتهت في الكونفدرالية - أهلي طرابلس (1)-(0) بيراميدز.. بيراميدز يفقد الصدارة
أخر الأخبار
رانجنيك: أرى صورة المستقبل كاملة ولا يمكنني الحديث.. ولهذا بدأنا بدون مهاجم دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر الشعباني: اللعب في نهار رمضان سيزيد صعوبة مواجهة مازيمبي 14 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر شديد قناوي: لا تهاون مع ضمان الصعود.. هدفنا صدارة المجموعة 20 دقيقة | الكونفدرالية
كورتوا: لا أعرف ما إذا كنا نستحق الفوز.. وأسباس: الحكم أراد هاتريك بنزيمة 25 دقيقة | الدوري الإسباني
تأجيل مباراة مارسيليا وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي 24 ساعة 29 دقيقة | الدوري الفرنسي
الاتحاد الجامبي لـ في الجول: لا حقيقة لشائعة تعرض باكاري جاساما للقتل 39 دقيقة | تصفيات كأس العالم
توخيل: أضعنا المباراة بثمن زهيد وتلقينا عقابا مستحقا 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجل أنشيلوتي يقود ريال مدريد لفوز صعب على سيلتا فيجو 45 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع