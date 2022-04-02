مؤتمر الشعباني: اللعب في نهار رمضان سيزيد صعوبة مواجهة مازيمبي

شدد معين الشعباني المدير الفني لـ النادي المصري على أن الفريق حقق إنجازا جيدا بالتواجد في ربع نهائي الكونفدرالية مشيرا إلى أن اللعب في نهار رمضان سيزيد من صعوبة اللقاء.

ويلعب المصري عصر غدًا الأحد بمضيفه فريق مازيمبي الكونغولي بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية.

وقال معين الشعباني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مازيمبي: "ندرك صعوبة المواجهة أمامهم مع كونه منافس قوي له تاريخ كبير".

وأضاف "مستعدون تماما لخوض المباراة بنفس روح المباراة الأولى والتي حققنا فيها الفوز".

وواصل " خوض المباراة في نهار رمضان سيضفي مزيدا من الصعوبة على اللقاء في ظل إصرار جميع اللاعبين على الصيام".

واستكمل " ضمان المصري للصعود قبل النهاية بجولة واحدة جاء نتيجة لإصرار الجميع داخل النادي،الفوز في 3 مباريات على ملعبنا كان له الدور الأكبر".

وأتم "هدفنا تأمين الصدارة غدا قبل النظر إلى ربع النهائي الذي سيكون به عديد المباريات الصعبة مع عدم وجود فوارق كبيرة بين أصحاب المركز الأول والثاني".

ويتواجد المصري في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن مازيمبي صاحب المركز الثاني.

وحقق المصري 3 انتصارات في المجموعة على القطن الكاميروني ومازيمبي الكونغولي وأوتوهو االكونغولي وتعادل أمام القطن إيابا وخسر أمام أوتوهو بهدف دون رد.