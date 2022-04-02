لا جديد في صدارة الدوري.. مانشستر سيتي يعبر بيرنلي بثنائية قبل مواجهة الحسم

السبت، 02 أبريل 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

لحظة تسجيل دي بورين هدفه في مرمى بينرلي

حقق مانشستر سيتي الفوز على بيرنلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب تورف مور في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من كيفين دي بروين وإلكاي جوندوجان.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 73 في صدارة جدول ترتيب الدوري وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

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بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة الـ 21 في المركز الـ 19 وقبل الأخير.

التشكيل

بدأ بيب جوارديولا المباراة بثلاثي هجومي مكون من جاك جريليش وفيل فودين ورحيم ستيلرنج.

أحداث المباراة

كان بيرنلي هو صاحب المبادرة الهجومية الأولى برأسية من براونهيل في الدقيقة الثالثة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار مرمى إيدرسون.

وفي الدقيقة الرابعة سجل مانشستر سيتي الهدف الأول عن طريق دي بروين الذي تلقى تمريرة من ستيلرنج داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة في الشباك.

وأضاف جوندوجان الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد عرضية جديدة من ستيرلنج ليسدد الكرة مباشرة وتسكن الشباك بعد مرورها بشكل غريب من الحارس بوب.

ويلعب تشيلسي في مواجهته المقبلة مع ليفربول على ملعب الاتحاد في مباراة ستحدد صاحب الصدارة.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت تعادل برايتون مع نورويتش سيتي على ملعب الأول بدون أهداف.

وشهدت المباراة إهدار نايل موباي لاعب برايتون لركلة جزاء في الدقيقة الـ 29 بعد أن سددها فوق المرمى.

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