الهلال يوفر تذاكر مجانية لجمهوره في مباراة الأهلي

السبت، 02 أبريل 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

المريخ × الهلال

أعلن الهلال السوداني توفير تذاكر مجانية لجمهوره لحضور مباراة مضيفه الأهلي مساء الأحد في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام وتنقلها قناة beIN 3.

وكشف الهلال عبر حسابه أن العلاقات العامة ستتولى توزيع التذاكر على الجمهور.

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ويحتاج الهلال للفوز على حامل اللقب للتأهل للدور ربع النهائي.

بينما يكفي الأهلي التعادل.

وضمن ماميلودي صنداونز صدارة ترتيب المجموعة.

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