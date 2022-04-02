بأقل مجهود.. ليفربول ينتصر على واتفورد بثنائية ويعود للصدارة مؤقتا

السبت، 02 أبريل 2022 - 15:25

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ديوجو جوتا في واتفورد

بعد غياب 184 يوما، عاد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي لكن مؤقتا، بعد الفوز على واتفورد.

فاز ليفربول على واتفورد بهدفين مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

سجل ديوجو جوتا، وفابينيو هدفا اللقاء على مدار الشوطين.

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الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا قبل مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ18.

التشكيل

يورجن كلوب بدأ بـ محمد صلاح في الهجوم بجانب ديوجو جوتا، وروبيرتو فيرمينو.

من جهة أخرى، تواجد ساديو ماني، وترينت أرنولد على مقاعد البدلاء، فيما بدأ جو جوميز كظهير أيمن.

وصف المباراة

ليفربول بدأ المباراة بمحاولة سريعة، أثمرت عن ركنية أولى بالدقيقة الأولى، لكنها مرت بسلام.

سيطرة واتفورد

واتفورد كان المسيطر بعد ذلك على مجريات الأمور. بداية من الدقيقة الخامسة، حين سدد إسماعيلا سار فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ13 نفذ عمران لوزا ركنية، قابلها كوتشو هيرنانديز برأسية، أمسك بها أليسون بيكر.

واتفورد واصل الضغط، وانفرد جواو بيدرو في الدقيقة الـ21 وسدد، لكن أليسون بيكر تألق ومنع الكرة.

تألق أليسون تحول إلى هدف أول لمصلحة ليفربول. في نفس الهجمة، أرسل جو جوميز عرضية، وقابلها ديوجو جوتا برأسية في المرمى مسجلا الأول.

هدف هو الـ20 لـ ديوجو جوتا هذا الموسم بمختلف البطولات مع ليفربول.

ليفربول أصبح أفضل بعد الهدف، وكاد جوتا يسجل ثانية في الدقيقة الـ37. تصويبة من أندرو روبيرتسون، قابلها جويل ماتيب بلمسة بكعبه من داخل منطقة الجزاء، وتابعها جوتا لكن تصدى لها بن فوستر حارس واتفورد.

الشوط الثاني

ليفربول بدأ الشوط الثاني أقوى. جو جوميز أرسل عرضية جديدة في الدقيقة الـ46، لكن الدفاع أنقذها قبل رأس روبيرتسون.

وعكس امتلاك ليفربول للكرة، كاد واتفورد يتعادل في الدقيقة الـ56. توغل مميز من إسماعيلا سار لمنطقة جزاء ليفربول أتبعه بتمريرة أرضية بإتجاه جواو بيدرو المواجه للمرمى تماما دون رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية قوية مرت بشكل قريب للغاية إلى جوار القائم الأيسر.

ليفربول رد في الدقيقة الـ59 بكرة ثابتة نفذها جوردان هندرسون، وقابلها جوتا برأسية فوق المرمى.

تبديلات

يورجن كلوب تدخل هنا. شارك فابينيو في الدقيقة الـ61 بدلا من كورتيس جونز.

وكان محمد صلاح هو ثاني التبديلات بخروجه في الدقيقة الـ68 لصالح ساديو ماني الذي شارك بدلا منه.

ليفربول حاول مجددا في الدقيقة الـ75. طولية من هندرسون، قابلها روبيرتسون بلمسة على الطائرة نحو بن فوستر الذي أمسك بها بثبات.

روي هودجسون رد على كلوب بثلاثة تبديلات في الدقيقة الـ77. شارك جوشوا كينج، وإيمانويل دينيس، وتوم كليفرلي بدلا من كوتشو هيرنانديز، وجواو بيدرو، وعمران لوزا.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لـ ليفربول في الدقيقة الـ87 بعد العودة لتقنية الفيديو.

فابينيو سجل ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الثاني لفريقه.

هنا شارك جيمس ميلنر في الدقيقة الـ89 بدلا من تياجو ألكانتارا في آخر تبديلات اللقاء.

ساديو ماني كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ92. انطلاقة رائعة من جوتا ثم بينية إلى ماني الذي حاول مراوغة بن فوستر، لكن فوستر أمسك بالكرة، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثنائية.

فوز ليفربول رفع رصيده إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا قبل مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ18.

ليفربول عاد إلى الصدارة مؤقتا، وبعد غياب 184 يوما منذ 1 أكتوبر الماضي بالجولة السابعة، لكن مؤقتا لحين إقامة مباراة مانشستر سيتي مع بيرنلي بعد قليل.

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