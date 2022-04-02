كلوب يكشف سبب عدم البدء بـ ترينت أرنولد أمام واتفورد

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، سبب عدم البدء بـ ترينت أليكساندر أرنولد ظهير أيمن الفريق أمام واتفورد.

المدرب الألماني أعلن قبل قليل، تشكيل ليفربول لمواجهة واتفورد، وغاب عنه أرنولد الذي تواجد مع البدلاء. (طالع تشكيل ليفربول)

وقال كلوب في تصريحات قبل المباراة: "ترينت أرنولتد تدريب تدريبا كاملا أمس الجمعة، وأصبح جاهزا للمباريات".

وأضاف "رغم ذلك فمن المنطقي ألا يبدأ اليوم كونه عاد لتوه من الإصابة، ولم يتدرب إلا مرة واحدة فقط".

ويلعب ليفربول مع واتفورد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.