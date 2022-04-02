تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام واتفورد وغياب أرنولد

عاد محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول الأساسي أمام واتفورد، فيما غاب ترينت أرنولد الظهير الأيمن.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة واتفورد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد البدء بـ جو جوميز كظهير أيمن في غياب ترينت أرنولد الذي تواجد على مقاعد البدلاء بعد العودة من الإصابة.

ويبدأ محمد صلاح بجانب ديوجوجوتا، وروبيرتو فيرمينو في الهجوم، فيما يتواجد أندرو روبيرتسون كأساسي في مركز الظهير الأيسر.

ويتواجد ساديو ماني على مقاعد البدلاء خلال اللقاء، فيما يبدأ كورتيس جونز في وسط الملعب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو - ديوجو جوتا.

ويلتقي ليفربول بعد قليل مع واتفورد على ملعب أنفيلد، في افتتاح مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.