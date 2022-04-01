مدرب تونس: خوض كأس العالم في قطر يعطينا قوة إضافية بسبب الجمهور

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 22:12

كتب : FilGoal

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قال جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس إن خوض كأس العالم 2022 في قطر سيعطيهم قوة إضافية بسبب تواجد الجالية التونسية بكثرة هناك بالإضافة للعرب بشكل عام.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لكأس العالم عن وقوع تونس في المجموعة الرابعة مع فرنسا والدنمار والفائز من الملحق بين الإمارات وأستراليا وبيرو.

وتحدث القادري لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "دائما نتحدث عن عامل الأرض والجمهور ونعتبر أنفسنا في بلدنا وهذا شيء يسعدنا ونعتبره عامل إيجابي".

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وأكمل "نعرف قيمة الجالية التونسية المتواجدة في الدوحة أكثر من 30 ألف متواجدين هنا سيدعموننا مثلما حدث في كأس العرب".

وأتم "وكل الجالية العربية ستدعم كل المنتخبات العربية وأتمنى توفيق المنتخب الإماراتي في التأهل من الملحق إلى المونديال".

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