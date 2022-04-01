قرعة كأس العالم - الدنمارك أمام فرنسا.. طريق اللقب أو وداع مبكر

بداية طريق فرنسا لـ لقب كأس العالم يبدأ دائما من الدنمارك، والخروج من الدور الأول كذلك، فهل تتكرر للمرة الثالثة أم يعاني حامل اللقب مجددا؟

أقيمت اليوم قرعة كأس العالم 2022 في الدوحة بقطر. (طالع المجموعات)

وأسفرت القرعة عن وقوع فرنسا مع الدنمارك والسعودية والفائز من الإمارات/أستراليا وبيرو.

المواجهة ستكون الرابعة بين فرنسا والدنمارك في دور المجموعات لـ كأس العالم.

في 1998، كانت المواجهة الأولى في دور المجموعات بين المنتخبين وفاز الديوك وقتها في ملعب جيرلان بهدفين مقابل هدف واحد.

لم يشفع هدف مايكل لاودروب الذي عادل الكفة بعد هدف يوري دجوركاييف لمنح الدنمارك نقطة أمام صاحب الأرض بعد أن سجل إيمانويل بيتيت هدف الفوز.

وانطلق منتخب فرنسا وقتها ليفوز بلقبه الأول عالميا على حساب البرازيل بثلاثة أهداف دون رد.

وتكررت المواجهة في المونديال التالي مباشرة والذي شهد وداع الديوك للبطولة من الدور الأول بعد الحصول على نقطة واحدة.

ثنائية دينيس روميدال وجون دال توماسون أمنت صدارة المجموعة وقتها للدنمارك وتكتب وداع الديوك للمونديال.

المواجهة تكررت مجددا في 2018 وفي دور المجموعات أيضا وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

مونديال حصد فيه الديوك النجمة الثانية في تاريخهم ووقت تواجد الدنمارك في المجموعة أيضا.

15 مواجهة تاريخيا بين المنتخبين، فاز المنتخب الفرنسي في ثمان مواجهات مقابل خمس لـ الدنمارك وانتهت المواجهة بالتعادل في مناسبتين.