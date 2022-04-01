دوري أبطال إفريقيا - النجم ينهي مشواره بإسقاط جالاكسي

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

النجم الساحلي

أنهى النجم الساحلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 بالفوز على ضيفه جواننج جالاكسي بهدف اليوم الجمعة على ملعب حمادي العقربي في العاصمة تونس.

وحقق الفريق المنتمي لمدينة سوسة التونسية فوزه الأول في دور المجموعات.

بينما تكبد جالاكسي الهزيمة الخامسة وكان تعادل مع النجم بهدف لمثله في لقاء الذهاب.

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ورفع النجم رصيده إلى 6 نقاط مقابل نقطة لجالاكسي وودعا البطولة مسبقا.

بينما يتصدر الترجي التونسي ترتيب المجموعة بـ11 نقطة مثل شباب بلوزداد الجزائري.

ويتواجه الأخيران يوم السبت في تونس لحسم ترتيبهما.

وسجل فيني كومبي المنتمي للكونغو الديمقراطية وبليغ الجمالي وياسين عمري أهداف النجم في الدقائق 9 و70 و82 بينما أحرز جيلبرت باروتي للضيوف في الدقيقتين 80 و85.

وتوج النجم بلقب الأبطال في 2007 كأفضل إنجاز له في البطولة القارية.

وتجري الثلاثاء قرعة ربع ونصف نهائي البطولة في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

النجم الساحلي جواننج جالاكسي دوري أبطال إفريقيا
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