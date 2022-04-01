إنفانتينو: أردت البكاء بعد فشل إيطاليا للتأهل لـ كأس العالم

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 13:09

كتب : FilGoal

دومينيكو بيراردي - إيطاليا - مقدونيا

أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حزنه بعدما فشلت إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2022.

وأنهت مقدونيا الشمالية آمال الأزوري بالتأهل إلى كأس العالم بعدما تغلبت عليها في الدقائق القاتلة من عمر المباراة بهدف دون رد في نصف نهائي ملحق تصفيات كأس العالم.

وقال إنفانتينو لـ راي سبورت: "أريد حقا البكاء، الأمر محزن بالنسبة لجميع الإيطاليين".

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وأضاف "إنها كأس العالم الثانية على التوالي التي لا يشارك فيها إيطاليا، وإذا تأهلوا لكأس العالم المقبلة فسيكون هناك غياب لمدة 12 عاما".

وتابع "مشاهدة كأس العالم عامي 1978 و 1982 عندما كنت طفلا أوقعني في غرام كرة القدم".

واختتم تصريحاته "إنه لأمر محزن للأطفال الإيطاليين، ولكن هذا هو الوضع، يمكن لـ 32 فقط التأهل كل أربع سنوات في هذا النظام".

وكان فيفا ناقش فكرة إقامة المونديال كل عامين لكنت قوبلت باعتراض من جانب الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم.

وفي سياق منفصل، ترشح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لولاية جديدة على رئاسة فيفا.

وتم انتخاب إنفانتينو في فبراير 2016 لمدة 3 سنوات بعد وقائع الفساد التي تم الكشف عنها في كلا من فيفا والاتحاد الأوروبي "يويفا".

ثم أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم انتخاب رئيسه السويسري بالتزكية لولاية ثانية حتى 2023.

إيطاليا كأس العالم جياني إنفانتينو
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