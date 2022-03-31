تقرير سعودي: إيقاف فهد المولد مؤقتا بسبب المنشطات

الخميس، 31 مارس 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

فهد المولد

قررت لجنة المنشطات السعودية إيقاف فهد المولد لاعب المنتخب السعودي واتحاد جدة بشكل مؤقت.

وبحسب برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة MBC أكشن فأن إيقاف المولد المؤقت سيكون حتى يتم تحديد موعد جلسة استماع بعد ظهور عينة إيجابية في تحليل منشطات اللاعبين.

وسيتم تحديد موعد جلسة الاستماع في الأيام المقبلة، وعقبها سيتم اتخاذ قرارا إما بالإيقاف عن المشاركة بسبب العينة الإيجابية أو تبرئته.

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وتعرض المولد للإيقاف من قبل بسبب إيجابية عينة المنشطات في 2019 ولمدة عامين. (طالع التفاصيل)

وعاد المولد مرة أخرى في 8 مايو 2020 لارتداء قميص اتحاد جدة والمنتخب السعودي.

الموسم الجاري سجل المولد (27 عاما) 3 أهداف وصنع 3 في 21 مباراة.

كما ساهم في تأهل السعودية إلى كأس العالم 2022، وغاب عن المباراة الأخيرة ضد أستراليا بعدما شارك لـ 75 دقيقة ضد الصين.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال والذي له مباراتين أقل.

فهد المولد السعودية اتحاد جدة
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