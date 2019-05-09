الرياضية: عينة منشطات إيجابية لـ المولد.. واتحاد جدة: تلقينا إشعارا بوجود مادة محظورة

قالت جريدة الرياضية السعودية إن تحاليل المنشطات لمباراة اتحاد جدة والنصر أظهرت عينة إيجابية لفهد المولد.

فهد المولد النادي : الاتحاد الاتحاد

وقال الحساب المختص بالأخبار العاجلة للجريدة على تويتر: "اكتشاف عينة منشطات إيجابية في الفحص الطبي لفهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة في مباراة فريقه الدورية أمام النصر".

وتواجه الفريقان في الدوري يوم 13 أبريل الماضي، وحينها فاز الاتحاد 3-2، مباراة حسمها المولد نفسه في الدقيقة 88 بهدف متأخر.

وقال تقرير الجريدة السعودية: "كشفت مصادر الرياضية أن عينة المنشطات الخاصة بلاعب الاتحاد الدولي فهد المولد قد ظهرت نتيجتها إيجابية، وذلك بعد الفحص الذي أجري على اللاعب عقب مواجهة فريقه الدورية أمام النصر".

وأضاف "وطبقا للائحة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، فإنه من المنتظر أن يتم إيقاف اللاعب فهد المولد مؤقتاً عن خوض أي مباراة لفريقه حتى حضوره جلسة الاستماع الأولى وتسجيل أقواله بخصوص المادة التي ظهرت في الفحص، وعلى إثرها سيتبين حجم العقوبة أو أن يطلب اللاعب جلسة استماع أخرى لفتح العينة (B)من الفحص ".

وفي المقابل، أعلن نادي اتحاد جدة إنه تلقى بالفعل إشعارا من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات يفيد بوجود مادة محظورة في عينة المولد، مشيرا إلى أن الإدارة القانونية بالنادي ستجتمع مع الإدارة لاتخاذ الخطوات القانونية للحفاظ على حقوق النادي واللاعب.

📝 النادي يتلقى إشعاراً من لجنة الرقابة على المنشطات pic.twitter.com/cEnaADYHve — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 9, 2019

ويبلغ المولد من العمر 24 عاما وسجل 16 هدفا في 29 مباراة مع فريقه هذا الموسم.

وللمولد الذي لعب من قبل في ليفانتي الإسباني 48 مباراة دولية، سجل فيهم 10 أهداف أشهرهم ذلك الذي أخذ الأخضر إلى كأس العالم 2018 ضد اليابان في تصفيات البطولة عن القارة الآسيوية.

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