قائمة الزمالك – تواجد حفني ومحمود علاء والونش.. وظهور الشاب سيد عبد الله

الخميس، 31 مارس 2022 - 20:00

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش - الزمالك × بترو أتلتيكو

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المستدعاة للقاء ساجرادا أسبرانسا الأنجولي.

ويستضيف الزمالك منافسه ساجرادا في استاد القاهرة في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وشهدت القائمة عودة أيمن حفني وتواجد العديد من اللاعبين الدوليين مثل محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري.

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كما شهدت القائمة استدعاء اللاعب الشاب سيد عبد الله. (تعرف أكثر على اللاعب الشاب من هنا)

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبو جبل

في الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- حازم إمام- حمزة المثلوثي

في الوسط: طارق حامد- محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"- إسلام جابر- محمد أوناجم- أشرف بنشرقي- رزاق سيسيه- أيمن حفني- سيف جعفر

في الهجوم: سيد عبد الله- سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط، فيما يأتي ساجرادا رابعا بنقطة وحيدة.

الزمالك ساجرادا في إفريقيا
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