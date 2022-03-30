حازم إمام: لا أريد أن يقسو الناس على صلاح.. تفاجئنا بما حدث من جماهير السنغال

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 23:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع مصر أمام السنغال

أبدى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة استيائه من المعاملة التي تلقتها بعثة والجماهير المصرية في السنغال.

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم بعد الخسارة على يد السنغال بركلات الترجيح بعد انتهاء نتيجة الذهاب والإياب بالتعادل بالنتيجة ذاتها 1-0.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "لعبت كثيرا في السنغال ولم أشاهد مثل ما حدث أمس على الإطلاق".

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وأضاف "تفاجئنا بما حدث من جماهير السنغال فور وصولنا بتصرفات همجية".

وتابع "فور نزولنا تعرضنا لمضايقات وإشارات خارجة حتى وصولنا إلى الملعب".

واستمر "جلسنا في أرضية الملعب بجانب مراقب المباراة بسبب تلك الأجواء بعد أن لم يخصص الجانب السنغالي للبعثة الرسمية مكانا في المقصورة مثلما فعلنا معهم هنا".

وواصل "أتوجه بالشكر إلى اللاعبين، الجميع قدّم ما لديه وركلات الترجيح مسألة حظ، وعلينا أن نبدأ على ذلك وألا نهدم ما حدث".

وأردف "تحدث مع أعضاء مجلس الإدارة وطالبتهم بعدم التسرع في اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي لأنه وقت انفعال وبعد ذلك سنعقد جلسة مع كيروش، ونستعد للسفر إلى الدوحة لحضور مؤتمر فيفا".

وعن سؤاله عن محمد صلاح، رد لاعب الزمالك السابق "لا أريد أن يقسو الناس على صلاح وجميع اللاعبين يهدرون ركلات ترجيح، ويجب ألا يتم تحميل المسؤولية لشخص واحد".

وأكمل "رأيت أحاديث عن لعب صلاح بطريقة مختلفة مع المنتخب أو عدم رغبته في تقديم كل ما لديه وهو بالتأكيد كلام غير صحيح، وجميع اللاعبين قدموا كل ما عليهم".

وأتم "بالتأكيد صلاح حزين جدا بعد الخسارة، ومن الطبيعي أن يكون لكل لاعب رد فعل ولكنه لم يتحدث معنا كاتحاد كرة نهائيا في أي شيء وبالطبع سيكمل مسيرته مع المنتخب إن شاء الله".

وكان صلاح قد وجه رسالة للاعبين في غرفة الملابس عقب خسارة بطاقة كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

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