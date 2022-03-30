محمد صلاح: فخور باللعب مع الجيل الحالي وكانوا رجالا سواء كنت موجودا بعد ذلك أو لا

وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر رسالة إلى اللاعبين بعد الخروج من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وأعرب صلاح عن فخره باللعب مع الجيل الحالي وأنهم رجالا، وتمنى التوفيق للمنتخب بعد ذلك سواء كان موجودا أو لا.

وودع منتخب مصر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وقال محمد صلاح داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء: "أبلغت اللاعبين قبل مواجهة الإياب أنني فخور باللعب معهم وهم من أرجل من لعبت معهم".

وتابع "لحقت بعض الوقت مع الجيل السابق مع وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ثم عبد الله السعيد والجيل التالي وسعيد بالجيل الحالي".

وشدد صلاح "فخور باللعب معكم وكان شرفا لي، وما حدث لا يمكن لأي أحد التدخل فيه لأنها ركلات ترجيح ولثاني مرة".

واختتم صلاح رسالته "لا يوجد الكثير من الكلام الذي يمكنني قوله ولكن كان شرفا لي اللعب معكم سواء كنت موجود بعد ذلك أو لا".

وقاطع أشرف صبحي وزير الرياضة محمد صلاح في رسالته قائلا: "ستكون موجودا".

وكان منتخب مصر قد خسر أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم عن طريق ركلات الترجيح في المرتين.