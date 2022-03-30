دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع ساجرادا.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 12:20

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام الجونة

يستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث وقبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وفقد الزمالك فرصه في الصعود لربع النهائي بعد هزيمتين أمام الوداد وثلاث تعادلات ذهابا وإيابا مع بترو أتليتكو بالإضافة إلى ساجرادا.

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ويتصدرالوداد المغربي المجموعة برصيد 12 نقاط بفارق نقطة واحدة عن بترو أتليتكو صاحب المركز الثاني.

وتقام المباراة يوم الجمعة 1 إبريل.

ويلعب اللقاء على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

وتبدأ في تمام الساعة 6:00 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الزمالك ساجرادا موعد مباراة الزمالك
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