جيرارد: هذه كانت نصيحة كلوب لي في بداية مشواري التدريبي

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 17:24

كتب : FilGoal

كلوب - جيرارد

كشف ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا ونجم ليفربول السابق نصيحة يورجن كلوب المدير الفني الحالي للريدز له في بداية مشواره التدريبي.

جيرارد كان مدربا لفرق الشباب في ليفربول قبل أن يتولى تدريب جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ومنه إلى أستون فيلا هذا الموسم.

وقال جيرارد في تصريحات لجريدة ليفربول إيكو: "عندما قررت أن أصبح مدربا، أردت التواجد في أكاديمية ليفربول، وتحدثت مع كلوب للحصول على نصائحه".

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وأضاف قائد إنجلترا السابق "قال لي كلوب لا تدخل عالم التدريب واسم ستيفن جيرارد اللاعب على ظهرك".

وأكمل "أخبرني بأنه شاهد العديد من النجوم السابقين الذين لعبوا بمستويات مبهرة في مسيرتهم ويعتقدون أنهم سيصبحون نجوما أيضا في عالم التدريب".

وواصل "كلوب قال لي إنه من المهم أن أعمل لمدة عامين مع فرق شباب ليفربول بعيدا عن الكاميرات، وارتكب الأخطاء، واكتشف الطريقة التي أريد أن تلعب بها، وأجرب تشكيلات مختلفة وطرق لعب متنوعة".

وأوضح جيرارد أن المدرب الألماني نصحه بضرورة اختيار مساعدين أكفاء لأن حقيقة أن يكون جيدا في بعض المجالات لا تضمن له أنه سيكون ملما بكل أمور التدريب.

جيرارد تولى أستون فيلا في نوفمبر الماضي خلفا لدين سميث.

وتسلم أسطورة ليفربول الفريق وهو يحتل المركز الـ 15 بـ 10 نقاط.

وارتقى جيرارد بالفيلانز إلى المركز التاسع برصيد 36 نقطة، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

أستون فيلا ليفربول يورجن كلوب ستيفن جيرارد
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